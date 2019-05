Isaac Kappy, actor de Thor, se quita la vida tras lanzarse de un puente

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- El actor secundario de la serie norteamericana "Breaking Bad", Isaac Kappy, se quitó la vida el lunes, lanzándose de un puente.



De acuerdo con medios locales, el artista, quien también apareció en películas como Thor y Terminator, tomó la fatal decisión tras publicar una larga carta en redes sociales en la que confesaba "haberse aprovechado" de gente que le quería y haber reflexionado, aunque tarde, sobre su carácter y su actitud.



"Durante la semana pasada, a través de una introspección que debería haber ocurrido hace muchos años, he comenzado a tener revelaciones sobre mi personalidad. Confieso desde mi arrogancia que estas revelaciones no habían llegado antes. Ya ven, yo creía que era una buena persona. YO NO HE SIDO un buen hombre. En realidad he sido una mala persona toda mi vida", relataba el escrito compartido minutos antes de que el actor de 42 años de edad decidiera lanzarse al vacío.

Isaac Kappy tenía 42 años de edad.







Algo que sorprendió a los seguidores del actor fue que confesara en su carta que había comercializado drogas.



"He vendido drogas. He evitado impuestos. Tengo deudas. He abusado de mi cuerpo con cigarros, drogas y alcohol. Me he aprovechado de gente que me quería, incluida mi familia", narra la sentida carta que se ha vuelto viral.

"Estas lecciones han llegado tarde para mí, pero quizás puedan inspirarte. Usaré el resto de mi tiempo en la tierra para expiar mis pecados y buscar la luz en mi interior, en los demás y en mí mismo", afirmaba el actor en su escrito.

Kappy fue acusado en agosto de 2018 de intentar ahogar a Paris, la hija de Michael Jackson, versión sostenida por la joven modelo.