América elimina a Cruz Azul y accede a semifinales 

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- América jugó quizá su peor partido del torneo Clausura mexicano pero se las arregló para seguir vivo en la liguilla por el título.



El uruguayo Jonathan Rodríguez anotó un gol en el segundo tiempo el domingo y Cruz Azul venció 1-0 a las Águilas, que a pesar del revés se clasificaron a las semifinales con un marcador global de 3-2.



Rodríguez anotó su primer gol del torneo a los 47 minutos y la Máquina quebró una racha de 15 partidos sin vencer a los azulcremas, pero fue un resultado estéril porque la derrota de 3-1 en la ida probó ser una losa muy pesada.



Los celestes quedaron eliminados y tendrán que esperar un torneo más para tratar de romper una sequía de títulos que data desde el Invierno 1997.



"Nos vamos tristes porque no pasamos y en esta institución sólo vale ganar, y no vamos a estar satisfechos hasta que no ganemos el título de liga, sabemos bien a dónde vamos a llegar y está cerca", dijo el entrenador de Cruz Azul, Pedro Caixinha. "No estoy tranquilo porque no gané y no es mi ADN estar tranquilo por quedarme fuera en cuartos, pero en la noche tendremos una reunión para darle seguimiento al proyecto, en esta casa se trabaja bajo un plan".



América, que no perdía ante Cruz Azul desde octubre del 2014, está en las semifinales por cuarto torneo consecutivo y mantiene con vida su deseo de convertirse en el tercer bicampeón desde que se instauraron los torneos cortos en el país en 1996.

Lea: Las semifinales del fútbol mexicano: León vs América y Tigres vs Monterrey



"Sabíamos que iba a ser difícil, lo dije desde que terminó el otro juego que no iba a ser fácil pero en 180 minutos ganamos", dijo el entrenador de las Águilas, Miguel Herrera. "Ganamos, no empatamos, no fue la tabla, ni el gol de visitante, el equipo ganó en la cancha".



Las Águilas ahora enfrentarán al líder León, que este torneo impuso marcas de triunfos consecutivos con 12 y de puntos en torneos cortos de 17 fechas con 41.



La “Fiera” zarandeó al América 3-0 en febrero pasado, por la sexta fecha del Clausura. Esta serie se disputaría el jueves en el estadio Azteca y el domingo por la noche en el estadio León, pero la fecha sólo se hará oficial el lunes en la Federación Mexicana.



Herrera sabe que independientemente del oponente, su equipo debe mejorar.

"No estoy molesto pero tenemos que mejorar, porque el partido pasado lo jugamos bien y este no", agregó Herrera, quien tiene dos títulos de liga con las Águilas.

"A este equipo se le exige jugar bien pero en liguilla nos tocó el rival más difícil, el más complicado de cuartos y ahora el que venga después será difícil, porque es otra instancia, pero repito: el equipo hizo buen partido de 90 minutos y con eso nos alcanzó".

Cruz Azul dominó el encuentro desde el silbatazo inicial y dio un primer aviso con un disparo de José Madueña a los 13. Después tuvo grandes oportunidades de gol en los botines de Rodríguez, quien no supo resolver a los 16y 27 minutos.



La Máquina volvió a tocar a la puerta a los 38 minutos, cuando el volante Orbelín Pineda realizó un disparo dentro del área, que fue desviado con la mano por el portero argentino Agustín Marchesín. La pelota pegó en el travesaño y se fue a tiro de esquina.



La insistencia de Cruz Azul encontró recompensa a los 47, cuando Rodríguez tomó una pelota en las afueras del área, se dio una media vuelta para sacudirse a un marcador y realizó un potente disparo que dejó sin oportunidad a Marchesín para adelantar a la Máquina.



América no realizó su primer disparo a puerta sino hasta los 56, con un remate del colombiano Mateus Uribe que se fue desviado del arco de José de Jesús Corona.



En los siguientes minutos, las Águilas mejoraron y dominaron el encuentro, incluyendo una jugada en la que Oribe Peralta pareció decretar el empate a los 81. Pero la acción se invalidó por fuera de juego.



El partido vivió minutos de drama sobre el final. Un desesperado Cruz Azul generó peligró con un disparo de Misael Domínguez y con un remate de cabeza que fue detenido por Marchesín sobre la línea de gol.



PIZARRO SE VISTE DE HÉROE

Rodolfo Pizarro anotó un golazo sobre el final de la primera parte y Monterrey derrotó 1-0 al Necaxa para conseguir su pasaje a las semifinales.



Pizarro anotó el único gol del encuentro a los 42 para los Rayados, que habían perdido 1-0 en la ida y avanzaron a la ronda de los cuatro mejores gracias a su mejor posición en la tabla, donde terminaron terceros en la campaña regular, mientras que los Rayos fueron sextos.

Monterrey, que avanzó a la ronda de los cuatro mejores por segundo torneo consecutivo, ahora chocará ante Tigres en una reedición del clásico regiomontano.



Los dos equipos de Monterrey se vieron las caras apenas la semana pasada, cuando los Rayados se impusieron a Tigres para coronarse monarcas de la Liga de Campeones de la CONCACAF.



Necaxa, que ha ganado tres campeonatos en su historia y no se corona desde el Invierno 1998, se quedó en la antesala de sus primeras semifinales desde el Apertura 2016, cuando fue eliminado por América.

Monterrey dominó el partido pero no lo pudo reflejar hasta que Pizarro tomó un rebote dentro del área, eludió a un zaguero con una media vuelta y conectó un disparo de volea que entró pegado al poste derecho del arquero Hugo González.