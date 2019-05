Lucas Moura, el jugador rechazado por el PSG que tiene al Tottenham en la final de Champions

LONDRES, INGLATERRA- Lucas Moura, rechazado por el París SG hace poco más de un año, se ha convertido en un héroe en el Tottenham, con su triplete frente al Ajax de Ámsterdam en el partido de vuelta de semifinales de la Champions, que clasificó a los Spurs a la final del 1 de junio en Madrid contra el Liverpool.



Tottenham puede frotarse las manos: tras llegar de forma sigilosa, casi despedido por el PSG, el extremo brasileño de 26 años se ha transformado en salvador en Ámsterdam con tres goles que posibilitaron una histórica remontada, el último de ellos en el minuto seis del tiempo adicional.



"Es un superhéroe. Lo merece, lo merecemos todos", lo felicitó su entrenador, Mauricio Pochettino, con lágrimas en los ojos tras la increíble remontada del Tottenham, que había caído en casa en la ida por 1-0 e iba perdiendo también en la vuelta por 2-0, para acabar venciendo por 3-2.



Su compañero danés, Christian Eriksen, que pasó por el club holandés, pidió "una estatua" para el brasileño.



Sus primeros goles en fase de final de Liga de Campeones llegaron en el momento ideal, cuando todo parecía perdido.



Pero cerca de la hora de juego, el comodín brasileño apareció para poner al equipo inglés en la dirección adecuada. Esperó a su vigesimosegundo partido en Champions para marcar sus primeros goles (en los minutos 55 y 59 primero) y después en el último suspiro del descuento para dar el billete a la final al Tottenham (90+6).



- Final contra Liverpool -

Los Spurs jugarán la primera final de su historia de Champions, el próximo 1 de junio en Madrid contra Liverpool. Y pueden dar las gracias al segundo período heroico de Lucas, que hizo callar al Johann Cruyff Arena.



El exjugador de Sao Paulo y PSG se convirtió en el quinto jugador de la historia en inscribir un triplete en una semifinal de Liga de Campeones.



El brasileño se une en este palmarés a jugadores del calibre de Alessandro Del Piero, Ivica Olic, Robert Lewandowski o Cristiano Ronaldo.



"Son momentos con los que se sueña. Estoy muy contento, muy orgulloso de mi equipo", señaló el héroe del Tottenham.



"No tengo palabras. Estoy orgulloso de todo el mundo, no fui solo yo, fue todo el equipo", añadió un jugador que no pudo brillar en el PSG, en cinco temporadas, de 2013 a 2018.



Presentado a su llegada como una jugador del calibre de su compatriota y amigo Neymar, el delantero dejó en la capital francesa el recuerdo de un jugador de vistosas cabalgadas pero raramente decisivas.



"No es una respuesta a las críticas, que forman parte del fútbol", explicó Lucas Moura el miércoles tras su hazaña.



"Sabía que podía jugar en un gran club, que podía jugar semifinales de Liga de Campeones", añadió el héroe brasileño del equipo londinense.



Lucas Moura puede seguir soñando con gestas parecidas o cercanas, y qué mejor lugar que una final de Liga de Campeones.



"Todas mis felicitaciones hermano. Mereces todavía más, crack", lo felicitó en Instagram su amigo y excompañero en el PSG, Neymar.