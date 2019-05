Anuel AA relata con lujo de detalles cómo se enamoró de Karol G

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- El trapero Anuel AA contó con lujo de detalles cómo fue que se enamoró de la reguetonera Karol G.



Durante una entrevista, el puertorriqueño confesó que fue amor a primera vista y que prácticamente se enamoró por WhatsApp.



"Estaba buscando hacer un tema con una mujer del género urbano, pero yo salí desorientado a buscar pues no sabía las que estaban sonando", dijo.



Agregó que su mánager hablaba de hacer negocios con Nathi (Natasha) por su tema "Criminal", pero no se dio.



"Cuando estaba preso, Karol G se comunicó con mi manejador porque quería que hiciéramos el tema "Ahora me llama", y esa canción yo diría que es mi favorita, pero no la podía hacer, era un tema muy duro para hacerlo por teléfono...le iba a restar al tema, así que preferimos no hacerlo", detalló Anuel AA.



"Ya al salir (de la cárcel), quise cumplir con mi compromiso con mi manejador y con el de Nathi, pero no se pudo dar esa vuelta", asegura.



Pero como insistía en querer grabar con una mujer, su manejador le recordó: "Karol G siempre estuvo pendiente cuando estuviste preso, ahí fue cuando ya le pedí el número y empezamos...(dijo entre gestos y risas)".

El trapero recordó que "la primera vez que le escribí me ignoró como tres mensajes, hasta que mi manejador le dijo que yo le estaba escribiendo entonces fue ella que me contactó y me dijo que no pensaba que era yo".



El cantante reconoce que su amor fue a primera vista pues "cuando la vi casi me desmayo, luego en la primera escena del video las cosas se pusieron mejor".



Finalmente, recuerda que cuando fue atrás del escenario le dijo a su manejador, "yo no sé, pero esa mujer va a ser mi mujer".



Anuel AA y Karol G llevan un tiempo juntos y han protagonizado varios escándalos como cuando él se hizo un enorme tatuaje de su novia en la espalda o cuando la comparó con la "Reina del Regueaton", Ivy Queen.