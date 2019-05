AMLO habla por primera vez sobre Juan Gabriel durante conferencia matutina

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Durante una de sus convencionales conferencias matutinas, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dijo que Juan Gabriel vive a través de sus canciones y que es un patriota.

Su mención sobre "El Divo de Juárez" ocurrió después de que a mediados de 2018 Joaquín Muñoz, exrepresentante de Juan Gabriel, le entregara una carta que aseguraba que el cantante estaba vivo.

"No lo evado (el tema), lo trato porque es una persona, esté vivo o esté muerto, excepcional, extraordinario, un gran artista", dijo AMLO.

AMLO también confesó que tenía una bonita amistad con Juan Gabriel. "Tuve con él muy buena amistad, un personaje, un gran artista con dimensión social, un liberal, una extraordinaria persona".



Sobre la carta, el presidente aseguró que "sí se acercó a mí una persona que dice él sabe que vive Juan Gabriel y me entregó una carta, pero hasta ahí nada más, no puedo decir más, no hay elementos que prueben nada, vamos a dar como hecho de que vive por sus canciones, por su talento, por ser buena persona, extraordinaria, una persona libre, patriota".

