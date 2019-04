Ernesto Valverde: "¡No vamos a pedir perdón por tener a Messi!"

BARCELONA, ESPAÑA.- El técnico del FC Barcelona Ernesto Valverde reconoció este martes la importancia del argentino Lionel Messi en su victoria ante el Manchester United, pero aseguró que su club no tiene que disculparse por tener a un jugador como él.



Después de un inicio de encuentro titubeante para los azulgranas, dos goles del astro rosarino infundieron seguridad al equipo de Valverde que terminó ganando 3-0 con un tercer tanto de Philippe Coutinho y sellando su pase a semifinales de la Liga de Campeones (4-0 global).



"Messi nos saca siempre de muchos problemas, está claro. Ha hecho una gran jugada, ha hecho gol pero yo creo que nosotros ya estábamos bien encarados en el partido. Pero vaya, ¡no vamos a pedir perdón por tener a Messi!, es una suerte para nosotros", explicó el técnico en rueda de prensa.



El pase supone un bálsamo para los azulgranas, que llevaban tres años consecutivos cayendo en esta fase, el último de ellos después de desperdiciar un 4-1 en la ida en el Camp Nou al perder 3-0 en el estadio de la Roma.

"Teníamos mucha ilusión en esta eliminatoria, no lo voy a negar, sobre todo porque hacía tiempo que el equipo no estaba en semifinales de la Champions y el año pasado sufrimos una derrota dolorosa. Estábamos muy mentalizados", aseguró.



Valverde reconoció que el arranque del Manchester United, con un balón al larguero y varias incursiones peligrosas en el área de Marc-André Ter Stegen, les sorprendió pero alabó la capacidad de los suyos para reponerse.



"Hemos tenido cinco minutos complicados porque ellos han salido fuertes, pero después ha habido otros 85 que no han estado mal. El dominio era nuestro", afirmó.



En la próxima fase deberán enfrentarse a Liverpool u Oporto (la eliminatoria se decide el miércoles en Portugal, con una ventaja de 2-0 para los ingleses) y entre la afición catalana ya se empieza a hablar del triplete al tener la liga casi resuelta y estar clasificados para la final de la Copa del Rey.



"Nosotros nos encontramos bien, desde luego, pero sabemos la dificultad que tiene esto, en cinco minutos malos puedes tener un disgusto", señaló.