Diputados centroamericanos piden a Trump reconsiderar retiro de ayuda económica 

Trump justificó el retiro de la ayuda a Triángulo Norte al acusarlos de no hacer nada para frenar la migración. (Foto: AFP)

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA. - La junta directiva del Parlamento Centroamericano (Parlacen) llamó este viernes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a reconsiderar el anuncio de recortar la ayuda económica a Guatemala, Honduras y El Salvador por considerar que no han frenado la salida de migrantes.



Los congresistas centroamericanos hicieron el "respetuoso llamado" a Trump tras advertir en un comunicado que el retiro de la ayuda de Washington "alienta y profundiza la migración".



El gobernante estadounidense pidió la semana pasada cortar los fondos asignados a los tres países centroamericanos en los ejercicios presupuestarios 2017 y 2018 que aún no se han abonado, tras acusar a sus gobiernos de no impedir que los migrantes viajen ilegalmente a Estados Unidos.



Los gobiernos de los tres países atribuyen las caravanas a traficantes de personas, aunque los migrantes alegan huir de las condiciones de miseria, la falta de empleo y la violencia en que viven.

"El levantamiento de la medida contribuiría a los esfuerzos de los países antes mencionados, encaminados a la generación de empleo y desarrollo", señalaron los diputados del Parlacen.



Guatemala, Honduras y El Salvador lanzaron el miércoles una advertencia oficial sobre los peligros de migrar de manera irregular con niños.



"Exhortamos a los gobiernos de Centroamérica a redoblar sus esfuerzos a fin de evitar las migraciones", agregó el comunicado del Parlacen.