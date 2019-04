Sentencian a 37 años de cárcel al cabecilla del clan Montes Bobadilla

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Por conspirar para ingresar miles de kilogramos de cocaína a Estados Unidos, este viernes Noé Montes Bobadilla, principal cabecilla del clan, fue sentenciado a 37 años de prisión por el juez Liam O’Grady de la Corte Federal del Distrito Este de Virginia, así lo confirmó el Departamento de Estado de Estados Unidos.

El fiscal G. Zachary Terwilliger del Distrito Este de Virginia aplaudió la sentencia y aseguró que los recursos y la colaboración para investigar a la organización criminal son un ejemplo de la extraordinaria capacidad de las autoridades federales y los fiscales. Además, señaló a Montes Bobadilla como "un violento líder de unas de las organizaciones de tráfico más grandes de Honduras".

Noé "Tom" Montes Bobadilla, de 35 años de edad, fue extraditado por la justicia hondureña el 22 de septiembre de 2017 y tras el deceso de su padre Alex Adán Montes, él fue considerado el principal cabecilla de la organización criminal.

El cartel Montes Bobadilla trabajó de cerca con otras organizaciones de tráfico de drogas como los Valle Valle y Los Cachiros para importar cocaína a Honduras y luego moverla por Centroamérica y México hasta su destino final, Estados Unidos.

Los documentos de la Corte detallan que el clan Montes Bobadilla dominaba el tráfico de droga en la comunidad de Francia, Limón, Colón, costa norte de Honduras, desde la década de los 90. Además, recibieron de distribuidores colombianos y venezolanos cargamentos de cocaína a través de botes, narcopistas y submarinos.

Para proteger sus operaciones ilícitas, Montes Bobadilla sobornaba a oficiales de policía y estuvo involucrado en varios actos criminales, incluso asesinato, acusa la Fiscalía estadounidense.

La carta de Bobadilla

A través de una carta a la que EL HERALDO tuvo acceso exclusivo el principal cabecilla del cartel se había mostrado preocupado y desorientado por su futuro.

"Estimado juez, yo quiero que me entienda. Quiero cambiar de abogado porque la que tengo ahora no responde a mis preguntas y necesito uno nuevo que me explique mejor, ya que yo no sé nada de las leyes de Estados Unidos. Yo nunca tuve estudios, así que prácticamente no sé nada, soy analfabeto. No sé leer ni escribir ni es español. Aquí en la cárcel voy batallando por aprender a leer para poder leer la Biblia nada más", dice parte de la misiva.

La carta también indicaba que "me siento igual a como el primer día que me vive aquí. No confío en que puedan representarme adecuadamente y necesito contratar a otro abogado".



Buscan extraditar a cuatro miembros más

La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) tiene identificados a cuatro miembros del clan Montes Bobadilla que aún no han sido extraditados. Ellos son Juan Carlos Montes Bobadilla, Erlinda Ramos Bodabilla, Alejandro Montes Bobadilla y José del Tráncito García Teruel, prófugos de la justicia.

Hasta ahora solo dos miembros fueron extraditados a la nación del norte. (Noé Montes Bobadilla y Arnulfo Fagot Máximo.