Auto robado se estrella contra casa de Taylor Swift

WESTERLY, ESTADOS UNIDOS. -Un auto robado en Connecticut se estrelló contra la entrada de una casa de playa de Taylor Swift en Rhode Island.



El jefe de la policía de Westerly, Shawn Lacey, dijo al diario The Sun Westerly que agentes en el vecino pueblo de Hopkinton, Rhode Island comenzaron a perseguir el vehículo alrededor de la 1 a.m. del martes.



Indicó que el auto evadió varios intentos de detención alcanzando una velocidad de hasta 105 kph (65 mph). Eventualmente se estrelló contra el muro exterior de la propiedad de la cantante en Westerly, antes de rebotar a la reja de entrada principal a unos 56 kph (35 mph).



El conductor, Shykeim Edwin Lewis de Hartford, Connecticut, de 19 años, fue detenido con una fianza de 10,000 dólares y enfrenta varios cargos. Ningún abogado aparecía listado en los documentos de la corte disponibles en internet.



Otros tres ocupantes del vehículo no fueron imputados.

