Luna Jaguar, un lugar mítico de raíces mayas

Copán Ruinas

Honduras no es un país de volcanes activos, sin embargo, cuenta con muchos lugares donde se puede disfrutar de un baño relajante de aguas termales con alto contenido mineral.



Los destinos que albergan estas aguas que brotan de un manantial se encuentran en varias zonas de La Paz y Santa Bárbara, además de los municipios de Santa Cruz de Yojoa, Gracias, Trujillo y Copán Ruinas. Hoy en día los turistas se están animando a visitar el pueblo de Copán Ruinas por las aguas termales Luna Jaguar Spa Resort, lugar mítico de raíces mayas que conecta de inmediato con la antigua civilización mesoamericana.



Relajación total

A 20 kilómetros del pueblo de Copán Ruinas, aproximadamente a unos 45 minutos de viaje en un terreno sin pavimento, se encuentran las aguas termales Luna Jaguar Spa Resort, sitio natural de aguas cálidas que le regalan al viajero la oportunidad de descansar y despojarse de las malas vibras generadas por el estrés diario.



Luna Jaguar, como popularmente se le dice, está rodeado de imponentes árboles y réplicas mayas, presentándose al turista como la mejor opción para conectarse con la paz interior. Desde el momento que se ingresa al establecimiento se puede percibir que este es un ambiente completamente relajante y esto es gracias al ciclo onda maya (13 puntos de transformación mística, tierra, aire, fuego y agua) creado por los dueños del local.



“Estos son espacios que el turista puede recorrer, ya sea para bañar o para recibir el vapor de las aguas termales que rejuvenecen la piel. En cada uno de estos puntos, las personas renacen, ya que la fuente mineral emerge en esta zona y ayuda a quitar todas las malas vibras que puede tener el visitante”, comentó Elda Ramos, guía turística del lugar.



Las 13 estaciones del ciclo onda maya que los turistas deben recorrer para salir como nuevos son: Puente hamaca, túnel, barro mineral, pediluvio, hidromasaje, jacuzzi, nacimiento de agua termal, templo del gobernante, sauna, puente de los jaguares, área espiritual, siete piedras y resurgir. “Una vez que el turista termina el recorrido se van nuevos, serenos y relajados”, afirmó Ramos.



Luna Jaguar Spa Resort está abierto todos los días en un horario de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde. Ofrece transporte para aquellas personas que desean disfrutar estas aguas, pero que no cuentan con carro propio. Pero esto no es todo, en dicho destino turístico también se puede acampar y pasar una noche inolvidable, el costo es de 100 lempiras y si no cuenta con una tienda de campaña, no se preocupe, porque el establecimiento alquila estas carpas a precios accesibles.



En cuanto a la comida, este negocio tiene un pequeño restaurante que ofrece los deliciosos platillos que tradicionalmente se sirven en Copán Ruinas.



Réplicas mayas un trabajo tallado con piedra y cal

Cerca del área de piscina de Luna Jaguar Spa Resort se encuentra un hombre que aprovecha la oportunidad de ofrecer su peculiar trabajo: réplicas mayas. Marco Tulio Ramírez es el varón que muy contento y afanado realiza estas piezas que a la vez sirven como un bonito recuerdo para los turistas que desean llevarse una parte de Copán Ruinas con ellos.



Ramírez comentó que la piedra que usa para trabajar la obtiene de la aldea Llanetillos, que se encuentra a una hora y media del pueblo, porque es un material único que le da un realce diferente a las réplicas que realiza. Además lo combina con un poco de cal. Todas las personas que deseen obtener sus obras lo pueden contactar a su número personal 9980-2726.



Sin duda, Luna Jaguar debe estar en su lista de viajes, ya que es un lugar que está dispuesto a regalar un tiempo especial que muy difícilmente saldrá de la memoria de quien lo visite. Así que es momento de disfrutar de este sitio que en algún tiempo los mayas hicieron suyo.