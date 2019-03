Khloé Kardashian culpa a Jordyn Woods de separar a su familia tras aceptar infidelidad con Tristan Thompson

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Khloé Kardashian estalló en su cuenta de Twitter contra Jordyn Woods tras haber confirmado su infidelidad con su expareja Tristan Thompson.



La mamá de True utilizó sus redes sociales para llamar mentirosa a la exmejor amiga de Kylie, y además para señalarla como la culpable de la separación de su familia.



"¿Por qué estás mintiendo Jordyn Woods? Si vas a tratar de salvarte a ti misma haciendo declaraciones públicas, en lugar de llamarme en privado para disculparte primero, al menos sé honesta sobre tu historia. Por cierto, tú eres la razón mi familia se separó", fue el mensaje en Twitter.

Este fue el mensaje en Twitter.







Seguidamente, dijo: "Tristan es igual de culpable, pero que él siempre va a ser el papá de su hija. Sin importar lo que me haga, no le haré eso a mi hija. Él ha estado abordando esta situación en privado. Si Tristan fuera a mentir públicamente sobre lo que pasó, entonces también me dirigiría a él públicamente".



Woods en declaraciones a "Red Table Talk" aseguró que se trató solo de un beso y que no pasó a más. Asimismo, reveló que no dijo nada antes por temor y no por tener malas intenciones.

La también empresaria aseguró que ella no era la razón por la que Khloé y Tristan se habían separado.