Donald Trump dice que su exabogado Cohen "mintió mucho" ante el Congreso

HANÓI, VIETNAM.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este jueves a su exabogado Michael Cohen de haber mentido durante su comparecencia ante el Congreso donde le llamó "racista", "tramposo" y "estafador".



"Mintió mucho", comentó Donald Trump en Hanói al término de una cumbre con el líder norcoreano Kim Jong Un y aseguró que había estado demasiado ocupado con la reunión para escuchar en su totalidad el testimonio de su exabogado.

-El abogado de Trump-

Michael Cohen, exabogado personal de Donald Trump, llamó al presidente de Estados Unidos "racista", "estafador" y "tramposo", en un dramático testimonio en el Congreso el miércoles, en el que además involucró al mandatario en posible conducta ilegal en el ejercicio del cargo.



La maratónica audiencia de Cohen ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes tuvo lugar mientras el presidente estaba en Vietnam para una segunda cumbre histórica sobre la desnuclearización de Corea del Norte con el líder Kim Jong Un.



Cohen, quien trabajó para Trump durante más de una década como su abogado y vicepresidente en la Organización Trump, habló cuando el Congreso se apresta a recibir el informe final de la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la posible colusión entre la campaña del mandatario en 2016 y Rusia.



En su comparecencia, Cohen afirmó que los abogados personales de Trump y su familia revisaron su testimonio escrito ante el Congreso en 2017, en el que mintió sobre un acuerdo de bienes raíces en Moscú que se negoció durante la carrera por la Casa Blanca.



También dijo que Trump le ordenó el año pasado que mintiera sobre los pagos secretos hechos a una actriz porno para silenciar sus afirmaciones de una aventura con Trump.



Cohen fue condenado en diciembre a tres años de prisión por los pagos ocultos y falso testimonio al Congreso, dos conductas que según dijo fueron para proteger a Trump, así como por evasión fiscal.



Pero Cohen no aportó pruebas de que Trump o los miembros de su campaña se hayan confabulado con agentes rusos durante la contienda electoral, o pruebas de delitos financieros cometidos por el presidente y su Organización Trump, temas objeto de varias investigaciones federales y del Congreso.



Cohen habló en cambio con severidad sobre su exjefe durante la audiencia televisada a nivel nacional.



"Hoy estoy aquí para decir la verdad sobre el señor Trump", dijo Cohen. "Es un racista. Es un estafador. Es un tramposo".



- Trump, el "autócrata" -

Cohen también atacó a Trump por lo que dijo que era un comportamiento amenazante contra él y otros en Twitter, donde el presidente tiene casi 60 millones de seguidores.



"No lo conocen. Yo sí. Me senté al lado de este hombre durante 10 años y lo observé", dijo Cohen, señalando que el mandatario busca intimidarlo. "Se está convirtiendo en un autócrata", aseguró.



También se refirió al polémico tema de la ausencia de Trump en la guerra de Vietnam.



"Dijo que se debía a un espolón en los huesos, pero cuando le pedí los registros médicos, no me dio nada y me dijo que no había habido cirugía. Me dijo que no respondiera a las preguntas específicas de los periodistas y simplemente dijera que había recibido una exención médica", contó Cohen.



"Terminó la conversación con este comentario: '¿Piensas que soy estúpido? No iba a ir a Vietnam'".



- Pruebas no, "sospechas" sí -

Pero sobre la cuestión clave de si Trump actuó en connivencia con los rusos para ser elegido, Cohen no dio un golpe de gracia.



"Se han planteado preguntas acerca de si tengo pruebas directas de que el señor Trump o su campaña hayan colaborado con Rusia", dijo.



"No, quiero ser claro. Pero tengo mis sospechas", afirmó.



Cohen dijo que Trump sabía de antemano, a través del consultor político y amigo personal Roger Stone, que WikiLeaks publicaría información perjudicial sobre su rival demócrata Hillary Clinton, obtenida de hackers rusos.



También dijo que creía que Trump fue informado de antemano sobre una reunión en junio de 2016 entre su campaña y una abogada rusa que vendía "basura" sobre Clinton.



Además, Cohen afirmó que autoridades estadounidenses están investigando otras posibles actividades ilegales que implican al presidente.



Cuando se le preguntó, "¿Hay algún otro acto ilícito o ilegal del que tenga conocimiento con respecto a Donald Trump que aún no hayamos discutido hoy?", Cohen contestó: "Sí".



Dijo sin embargo que no podía dar detalles porque "son parte de la investigación actualmente en curso en el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York".



- Trump lo denigra; Stormy lo apoya -

Desde Hanoi, Trump trató de desacreditar a su exabogado antes de su presentación en el Congreso.



"Michael Cohen fue uno de los muchos abogados que me representaron (desafortunadamente)", tuiteó Trump, precisando que había sido inhabilitado por una Corte Suprema estatal por "mentir y por fraude".



"¡Está mintiendo para reducir su tiempo de prisión!", afirmó.



Cohen fue elogiado en cambio por la estrella porno Stormy Daniels.



La actriz, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, le agradeció en un comunicado por decir la "verdad" ante el Congreso y se solidarizó ante la afirmación de Cohen de que se sintió amenazado por Trump.



"Entiendo tu miedo, Michael. Yo también tengo una familia", le dijo.