Amigo de Sebastián "Cangri" Leiva narró el hallazgo del cadáver: "Estaba botado en el desierto"

LA PAZ, BOLIVIA.- Rodrigo Vera fue el joven que halló el cadáver de Sebastián "Cangri" Leiva en una zona desértica de Bolivia.



Durante una entrevista el amigo del destacado presentador chileno narró cómo encontró los restos. Apenas se enteró de su desaparición viajó hasta el sur del país vecino.



“Era mi hermano, en el momento que supe del problema me vine desde Puerto Montt. La policía chilena me ayudó un montón cuando llegué, PDI igual. Inmediatamente tomé un bus y arrendé una camioneta en Bolivia para empezar a buscarlo”, narró.



Además, explicó: “en el primer día estuve pueblo por pueblo preguntando por él, en una fábrica donde teníamos una pista que podía estar, en ningún lado lo habían visto. Luego llegamos a Uyuni a ver si estaba detenido en la policía boliviana. No estaba, no nos dieron ninguna ayuda, tuve que por mis medios conseguir dos camionetas que arrendé, con cuatro guías que conocían el camino a donde teníamos que ir”.



A su testimonio agregó el instante en el que vio el cuerpo sin vida. “Salimos a las 3:00 de la mañana, a las 8:00 estábamos en el desierto y cerca de las 13:00 horas lo encontré, lamentablemente fallecido (...) Yo les pagué y ellos siguieron huellas y pistas en pleno desierto, lo encontramos. En ese lugar no hay camino, es un cerro. Él estaba cobijado en algunas rocas porque creo que el frío lo superó”.



Finalmente descartó que su amigo tuviera intenciones de viajar hasta Bolivia. "Algo pasó, lo cual yo no sé aún, está en las manos de la policía. Por algo se subió a esa camioneta y estaba con esas personas. Lo que sé es que los asaltaron, estaba con short y polera botado en el desierto”.



