La semana de los dos clásicos Real Madrid-Barcelona es "clave", cree Lenglet

MADRID, ESPAÑA.- El encadenamiento de dos choques Real Madrid-Barcelona, el miércoles en Copa del Rey y el sábado en Liga, suponen un momento "clave" para esta temporada, advierte el defensa azulgrana Clément Lenglet, impresionado por la envergadura planetaria del clásico, "un partido que para el tiempo".



Pregunta: Ya ha disputado dos clásicos (victoria 5-1 en Liga y 1-1 en la ida de semifinales de Copa del Rey). ¿Por qué es una rivalidad única?



Respuesta: "Es un partido diferente a los demás por la fuerza que tiene a nivel mundial. El partido se ve en no sé cuántos países. Y los jugadores sobre el terreno son de un nivel excepcional. Es un partido que para el tiempo, por así decirlo. Cuando lo ganas, lo disfrutas más. (...) El 5-1 es uno de los partidos en los que más a gusto me he sentido. Además, con este resultado se puede disfrutar un poco más de los últimos minutos, del ambiente del estadio, es mágico".



P: Esta semana con dos clásicos en el Santiago Bernabéu, ¿supone un punto de no retorno?



R: "Este mes es clave. Está la Liga de Campeones y esos dos partidos contra el Real: una clasificación para una final y ganar o perder puntos respecto a ellos. Es una semana importante y un mes muy importante. Vamos a tener que gestionar bien las cosas porque puede ser clave para el resto de la temporada".



P: ¿El resultado del primer clásico puede influir sobre el resultado del segundo?



R: "No, no creo. A menudo, cuando hay dos partidos en la misma semana entre dos equipos, el resultado no es el mismo. Espero que ganaremos los dos, así no habrá problema (sonrisa)."



P: ¿Cómo ve la evolución del Real Madrid desde la llegada de Santiago Solari a finales de octubre?



R: "Los jugadores no han cambiado, pero la dinámica es completamente diferente. Los resultados son mejores y tienen más confianza, las cosas funcionan más naturalmente. Es un equipo que ha ganado tres veces consecutivas la Liga de Campeones y consigue salir siempre de situaciones difíciles. Siempre hay que tener cuidado con el Real Madrid".



P: El mejor goleador del Real esta temporada es el francés Karim Benzema (20 goles). ¿Es difícil pararlo?



R: "Es un jugador que se mueve por muchos sitios, muy bueno técnicamente y que en el área es muy peligroso. Hay que estar siempre muy vigilante, basta un segundo para que marque, así que no es fácil de defender".



P: Por el lado del Barça, su capitán Leo Messi es el mejor goleador de la historia de los clásicos (26 tantos). ¿Qué le impresiona de él?



R: "Es capaz de marcar un gol él solo en el entrenamiento, al igual que en un partido. Sabemos que es una gran ventaja. Messi, sólo hay uno. Lo tenemos en nuestro equipo e intentamos utilizarlo lo más posible porque marca la diferencia".



P: Esta temporada lleva el brazalete. ¿Qué tipo de capitán es Messi?



R: "Es un líder técnico. Sobre el terreno marca la diferencia a menudo, en cada partido. Y al margen de esto es un líder por su experiencia del fútbol. Es alguien que mira mucho los partidos y que domina el fútbol a la perfección. Cuando Leo da un consejo, lo escuchas. Toma la palabra, no siempre, pero la toma. Siempre dice cosas pertinentes, es alguien muy acertado en sus análisis".



P: ¿Cómo ha evolucionado usted tras siete meses junto a jugadores como él?



R: "Siento que progreso, ya en el entrenamiento porque todos los días entreno con los mejores jugadores del mundo, es un plus para mí. Tengo la suerte de jugar bastante. Esto me permite tener ritmo, ganar experiencia. También cometo errores, pero estos errores también me hacen avanzar mucho, es un conjunto de elementos. Las cosas van muy rápido para mí, pero esto me permite tener un bagaje bastante importante respecto a mi edad".