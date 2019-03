Oscar 2019: Green Book se coronó como la mejor película

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Green Book se llevó el premio más importante de la ceremonia de la 91 edición de los Oscar, gala que arrancó a las 7:00 de la noche (hora de Honduras). La alfombra roja, en la que predominó el color rosado y fucsia, comenzó dos horas antes.

La actriz Julia Roberts fue la encargada de entregar la estatuilla del Oscar a Mejor Película.

La comedia dramática Green Book retrata el viaje del célebre pianista negro Don Shirley y su conductor personal, en el sur de Estados Unidos.



La cinta se impuso a "Roma", de Alfonso Cuarón, que buscaba ser la primera película no hablada en inglés en llevarse el premio más importante de la noche.



"Pantera negra", "Infiltrado en el KKKlan", "Bohemian Rhapsody", "La favorita", "Nace una estrella" y "Vice" también competían en esta categoría.

Este es el tráiler de Green Book:



MOMENTOS MÁS DESTACADOS

Queen y Adam Lambert abrieron la ceremonia con los temas We will rock you y We are the champions. Al final de la actuación de Queen se proyectó una imagen del gran Freddy Mercury en la pantalla situada en el escenario. ¡Así se hace un debut!

Y la entrega de premios comenzó así: La primera estatuilla fue para la Mejor Actriz de Reparto. Y el premio se lo llevó Regina King por If Beale Street Could Talk.

"Mamá te amo muchísimo. Gracias por enseñarme que Dios siempre se inclina hacia mí, me preparaste", fueron las palabras de Regina al recibir su premio.

Este fue el tráiler de If Beale Street Could Talk:





El premio a Mejor documental fue para 'Free Solo', de Jimmy Chin y Elizabeth Chai Vasarhely.

Elizabeth Chai Vasarhelyi, directora de Free Solo, dijo "Esta película es para todos los que creen en lo imposible", al subir al escenario.

El Oscar a maquillaje y peinados fue para "Vice" (El vicio del poder).

A las 8:00 de la noche Black Panther y Bohemian Rhapsody ya llevaban dos estatuillas, mientras que "Roma" acumulaba una por Mejor Fotografía.

El segundo premio para "Roma", el filme dirigido por Alfonso Cuarón, fue con la categoría Mejor Película de Habla Extranjera.

El Oscar al mejor corto documental fue para 'Period. End of sentence'. "No me puedo creer que una película sobre la menstruación acaba de ganar el Oscar", gritó la directora, Rayka Zehtabchi, al subir al escenario por su estatuilla.







En la edición 91 también hubo peculiaridades, la más notoria es que la gala no contó con presentador después de la polémica con Kevin Hart. El comediante rechazó participar después de que salieran a la luz unos antiguos tuits homófobos que él escribió.