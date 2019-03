Madre de hondureño que murió en un accidente en Miami pide ayuda para repatriarlo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El pasado 17 de febrero a las 7:30 de la mañana doña Isidra Rodríguez Hernández recibió una llamada desconcertante de una de sus nietas que reside en Nueva York, Estados Unidos. Ella le informó, entre llanto, que su hijo, Héctor Hernández, había muerto.

“Chilita”, como le conocen en la colonia Reynel Fúnez, donde reside, no recuerda cuál fue su reacción en el momento que le contaron sobre la muerte de su hijo, sin embargo, sus ojos con párpados hinchados reflejan el dolor que vivió y que aún siente, no solo por saber que jamás volverá a recibir un abrazo de su vástago, sino porque desconoce si lo volverá a ver para darle el último adiós.

La acongojada madre recordó que su retoño la llamó dos días antes morir. “La última vez que él me llamó fue el viernes (15 de febrero), me preguntó: ‘cómo estaba’, yo le dije 'bien, hijo'. ¿Cómo estás vos?, ‘yo estoy bien’, me contestó”.

La adolorida mamá muestra la última foto que le quedó de su hijo. (Foto: Edwin Ordóñez)



Sosteniendo una fotografía en vida de su hijo, Hernández recordó que aún no se había levantado cuando su nieta la llamó a su celular para informarle sobre la muerte de su retoño, la información la recibió solo minutos después de que su familia confirmó el fatal desenlace de su pariente.

Según las informaciones, el compatriota falleció en un accidente de tránsito cerca de West Okeechobee Road y Northwest 12st Way mientras se trasladaba a su trabajo en Miami, Florida, lugar donde había llegado hace unos días, ya que él residía en Nueva York junto a su esposa, también hondureña, y sus dos hijos: Héctor Junior (8) y Anthony (5).

En el hecho también perdió la vida otro catracho identificado como Delmer Perdomo; otras cuatro personas más están heridas.

Esta es la que guarda como tesoro. La única que tiene cuando era niño. (Foto: Edwin Ordóñez)







Doña Chilita le confió a EL HERALDO que su vástago antes de emprender su viaje a Estados Unidos luchaba para salir a delante en el país. “Él aquí vendía cacahuate. Él los hacía y los iba a vender al mercado.

No obstante, recordó que un 18 de abril de 2005 decidió buscar el sueño americano y el segundo domingo de mayo de ese mismo año, recibió la llamada de Héctor, quien le informó qué había pasado.

“Él era muy querido aquí (en la colonia Reynel Fúnez)”, recordó la adulta mayor mientras se aferraba a una de las últimas fotografías que se tomó su hijo en Honduras y uno de los últimos recuerdos tangibles que guarda entre sus cosas de valor.

Hoy la señora de 69 años pide ayuda a las autoridades para poder repatriar el cadáver de su hijo, a quien le quiere dar el último adiós en la casa donde nació, creció y fue la última vez donde le dio un abrazo.

El hondureño falleció en un accidente de tránsito cerca de West Okeechobee Road y Northwest 12st Way mientras se trasladaba a su trabajo en Miami.



Asimismo, los parientes de Héctor piden ayuda a la población en Honduras y Estados Unidos, por lo que abrieron una cuenta en "Gofundme".

“¡Hola amigos y familia!. Estoy iniciando una página de "Gofundme" para Héctor Hernández y toda la Familia. Mi primo Héctor sufrió un horrible accidente automovilístico esta mañana (17 de febrero de 2019) mientras estaba en Florida. Este accidente le costó la vida. Ahora se quedan atrás sus 2 niños pequeños, Héctor Jr. de 7 años y Anthony de 5. Su cuerpo será entregado a los miembros de la familia mañana, pero necesitan apoyo financiero para transportarlo a Honduras, donde su madre y familiares lo estarán esperando.



Les pido a todos mis amigos y familiares que ayuden con lo que puedan. Si no puedes donar pero puedes compartir, por favor hazlo. Cualquier cantidad es apreciada en este momento de dolor. Muchas gracias de antemano. Que Dios los bendiga".

De igual manera, la madre del hondureño brindó su número telefónico para que quienes desean ayudar a repatriar a su hijo la puedan llamar: 94751869.