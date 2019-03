Emisario de Corea del Norte para EEUU llega a Hanoi antes de cumbre Trump-Kim  

HANÓI, VIETNAM. -El emisario norcoreano, Kim Hyok Chol, llegó este miércoles a Hanói al frente de una delegación de su país antes de la segunda cumbre entre Kim Jong Un y Donald Trump, constató un periodista de la AFP.



"Una delegación norcoreana llegó en un vuelo desde Pekín", confirmó una fuente del aeropuerto bajo anonimato.



Un periodista de la AFP vio al funcionario norcoreano entrar en una residencia para huéspedes del gobierno en la capital vietnamita, en la que el fin de semana anterior ya estuvo una delegación de su país preparando la cumbre.



Kim Hyok Chol se reunirá en el curso de esta semana en Hanói con el representante especial de Estados Unidos para Corea del Norte, Stephen Biegun, con el objetivo de preparar la reunión entre el presidente del país norteamericano y el máximo líder norcoreano, programada para el 27 y 28 de febrero.



Kim y Biegun ya se habían entrevistado a principios de febrero en Pyongyang para tratar el progreso de "una desnuclearización completa, la transformación de las relaciones Estados Unidos-Corea del Norte, y la instauración de una paz duradera en la península coreana", según un comunicado del departamento de Estado.



Tras meses de tensiones, insultos personales y amenazas, los dos líderes comenzaron un acercamiento espectacular a principios del año pasado.



En su primera reunión, Kim y Trump firmaron una declaración muy vaga a favor de "la desnuclearización de la península coreana". Pero, desde entonces no han avanzado, puesto que ambas partes ni siquiera están de acuerdo sobre el alcance exacto de este compromiso.



Corea del Norte pide una reducción de las sanciones adoptadas por la comunidad internacional en su contra como respuesta a su programa nuclear y balístico prohibido. Pero Estados Unidos considera que estas sanciones, que asfixian al pueblo norcoreano, deben mantenerse en tanto Corea del Norte no haya renunciado a sus armas nucleares.



"Espero que haya cosas muy positivas", dijo Trump el martes, pero "no tengo prisa en particular".