Las ocho enfermedades más comunes en el pene

El órgano genital masculino también sufre daños reversibles o irreversibles, provocados por anomalías o mala higiene personal.



Los expertos señalan que algunas de estas enfermedades pueden causar dolor en el órgano sexual masculino.



Te detallamos cuáles son las enfermedades más comunes en el pene:



1. Fimosis: El prepucio (piel que rodea al pene) no puede bajar y descubrir el glande (cabeza del pene) lo que provoca problemas en la higiene. Especialistas afirman que el hombre necesita de una operación.



2. Parafimosis: Ocurre cuando la piel que cubre el glande no puede subir y estrangula al órgano sexual. También necesita de intervención quirúrgica.



3. Balanitis: Es una infección en el pene debido a hongos, bacterias y virus. Es tratable con antibióticos.



4. Priapismo: Se trata de una erección que puede postergarse hasta por cuatro horas, producto de una sobredosis de viagra, otros medicamentos, exceso de alcohol o drogas.



5. Peyronie: Esta enfermedad provoca que el pene se doble debido a traumatismos o microtraumatismos durante el acto sexual. El pene se curva y las erecciones son dolorosas.



6. Cáncer de pene: Esta enfermedad es cada vez más frecuente en los hombres. En algunos casos se relaciona con el Virus del Papiloma Humano (VPH).



7. Condiloma gigante: También es llamado tumor de Buschke-Löwenstein (TBL) y se transmite por la vía sexual. Se trata de una lesión verrugosa en el pene.



8. Eritroplasia de Queyrat: Conocida también como la enfermedad de Bowen del glande, es una lesión que afecta la superficie del pene, especialmente cuando el miembro no es circuncidado.