Madre de "El Chapo" suplica a Andrés Manuel López Obrador intervención para obtener visa humanitaria

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Los abogados en México de Joaquín "Chapo" Guzmán aseguraron este martes que la madre del capo envió una carta para suplicar al presidente, Andrés Manuel López Obrador, su intervención para obtener una visa humanitaria estadounidense que le permita ir a ver a su hijo.



"Tengo sin verlo más de cinco años", dice María Consuelo Loera Pérez, que se describe a sí misma como una "madre afligida y desesperada", según una fotocopia de la carta escrita por ella que el letrado José Luis González Meza mostró en una conferencia de prensa.



González asegura que entregó en persona la misiva al mandatario después de una ceremonia oficial realizada el 15 de febrero pasado y que López Obrador "se la guardó" en la bolsa de su camisa.



"Estamos solicitando su valiosa intervención a fin de que el gobierno Norte Americano por conducto de su embajada en México nos autorice visas humanitarias a mi persona y a mis hijas Armida y Bernarda Guzmán Loera", añadió en la carta la madre del exlíder del cartel de Sinaloa considerado el mayor narcotraficante del planeta tras la muerte del colombiano Pablo Escobar.



Juan Pablo Badillo, otro de sus abogados, calificó por su parte como "tibia" la actuación de su defensa en el juicio de Estados Unidos.



Un jurado de Nueva York declaró hace una semana a "El Chapo" Guzmán culpable de 10 delitos de narcotráfico. En junio debe ser sentenciado a una cadena perpetua no negociable y enviado a la prisión de máxima seguridad (ADX) en Florence, Colorado (oeste).



"En la secuela procesal del juicio, la fiscalía ofreció 56 testigos protegidos", mientras que su defensa, encabezada por el abogado Bill Purpura, presentó sólo "un testigo de descargo", destacó Badillo.



El jurista aseguró que ha interpuesto nueve amparos "que siguen vigentes porque no fueron negados" contra la extradición de "El Chapo" porque la ley dice que el inculpado debe ser entregado a la primera corte que lo requiera, y en este caso fue una del Sur de California, no la de Nueva York.



Se debe "anular el juicio" que tiene "vicios de origen", sostuvo.



Las visitas en la cárcel a la que será enviado están permitidas, pero tienen que ser aprobadas por autoridades carcelarias.