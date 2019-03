La Agencia Técnica de Investigación Criminal detiene al novio de policía muerta en cañeras

Redacción

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Una discusión entre una pareja de novios, ambos agentes policiales, es apenas la punta de la madeja que sigue la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

Esta pelea derivó en la muerte de la agente de policía Sayda Suyapa Fuentes Paz, de 25 años edad, originaria de La Torre, Nacaome, en el departamento de Valle.

El inusitado caso ocurrió el lunes en una plantación de caña de azúcar ubicada en el municipio de San Manuel, Cortés, alrededor de las 7:30 de la mañana.

El relato del novio

Johny Lagos, compañero sentimental de Sayda, y también agente de la Policía Nacional, relató a las autoridades, luego de ser detenido debido a que fue la última persona que vio con vida a la agente policial, que el domingo salieron a cenar y posteriormente buscaron un hotel donde dormir en El Progreso, Yoro, ciudad en la que estaba asignada Sayda, en la Unidad Metropolitana de Policía (UMEP) No. 11.

El lunes por la mañana los dos policías se levantaron temprano porque ambos debían de presentarse a sus puestos de trabajo, él en la estación central de La Lima y ella al Sistema de Emergencias 911, en San Pedro Sula, ya que temporalmente había sido removida a esa unidad.

Ambos salieron del hotel, ella conduciendo su vehículo y él en el asiento del copiloto.

Tenían unos 25 minutos de ir en camino cuando, de repente, comenzó la pelea por asuntos meramente de pareja.

La joven disminuyó la velocidad. Presuntamente Johny le dijo que por qué bajaba la velocidad, ella en respuesta a la pregunta de su novio se metió a la cañera, a la altura de la colonia Guadalupe, de San Manuel, Cortés, y la controversia continuó.

“Si querés bajate”, le dijo Sayda. Johny le expresó que “si no me vas a llevar, yo me voy a ir en un bus”.

En el momento en que el policía estaba en el bulevar, a la espera de un autobús, escuchó un disparo y corrió hacia donde estaba Sayda dentro del carro para ver qué pasaba. Al llegar vio a su pareja con un disparo en el tórax.

Esto fue declarado por Johny Lagos a su jefe inmediato, el comisario Arnulfo Soriano.

Dio el parte a la Policía

Lagos llamó a sus jefes para ponerlos en conocimiento y luego llegó un grupo de policías a la escena, para constatar que pasaba.

Rompieron uno de los vidrios traseros del carro para poder abrir las puertas, pero ella ya estaba muerta.

La Policía cedió la investigación del caso a la ATIC, para dilucidar si fue un suicidio o la joven policía fue ultimada por su novio. El policía Lagos fue detenido. Familiares de la víctima pidieron a las autoridades que se investigue el hecho.