ATIC indaga en el Hospital Escuela sobre reactivos para biopsias vencidos

Elementos de la ATIC y de la Fetccop realizaron ayer desde muy temprano un secuestro de documentos en varias dependencias del HE para indagar más sobre los reactivos que se vencieron.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Cajas llenas de papeles, actas, oficios, memorandos, facturas y contratos de licitaciones fueron sacadas del Hospital Escuela (HE).

Elementos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) del Ministerio Público (MP) realizaron ayer un secuestro de documentos por el vencimiento de reactivos para realizar biopsias en el centro asistencial.

El perjuicio económico para el Estado asciende a los 2.4 millones de lempiras.

En enero, EL HERALDO reveló en exclusiva la auditoría interna que señala que hasta se usaron los químicos para hacer análisis de pacientes para detectar si tenían cáncer. Los reactivos se vencieron producto de que se realizó una sobrecompra, ya que no se hizo un adecuado inventario en el departamento de Patología del HE.

El proceso investigado comprende de 2012 a 2016. Sumado a lo anterior, algunos miembros de la junta directiva del hospital junto con el auditor interno de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) intentaron ocultar un informe sobre los reactivos al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) dejándolo a lo interno para “subsanar” el perjuicio. Sin embargo, dos años han pasado y los reactivos no fueron cambiados ni tampoco se ha recuperado el dinero.

EL HERALDO conoció que esa investigación está en curso, pero el MP no brindó más detalles sobre los implicados del caso para no afectar el proceso. La Fiscalía amplió seis lineas de investigación más en el HE.

Otras líneas

También se investigan compras fraccionadas, sobrevaloración de equipo médico, reparación del tomógrafo y otorgamiento de contratos de personal de forma irregular.

Asimismo, sobre la contratación de la empresa de seguridad del hospital, donde el costo del contrato fue muy elevado. Los agentes realizaron las acciones de inspección y secuestro de documentos en la dirección general, división de administración, departamento de Recursos Humanos, unidad de Gestión de Licitaciones, Control Interno y Suministros.

Los fiscales estarán toda la semana en el centro asistencial porque requieren la documentación original sobre los actos irregulares denunciados.

“Estoy entregando la información que me pidan y están revisándola de manera total”, expresó la directora general del Hospital Escuela, Cristina Rodríguez. Agregó que se les está brindando a los agentes la colaboración necesaria y que no tiene temor de nada.

Están interviniendo todas las áreas del Hospital Escuela

Para Suyapa Molina, integrante de la Comisión Interventora del Hospital Escuela (HE), es positivo que la Fiscalía haya llegado al hospital.

“Mientras estén las líneas abiertas, ellos deben seguir el proceso de investigación, nosotros esperamos que al concluir el proceso puedan establecer responsabilidades civiles, administrativas o penales para deducir las responsabilidades correspondientes”, afirmó la galena.

Agregó que están actuando con las puertas abiertas para que ellos investiguen. “Ellos están interviniendo todas las áreas, dirección, administración, licitaciones, presupuesto, legal, recursos humanos, todas las áreas”, expresó Molina. A su vez dijo que los fiscales estarán toda esta semana revisando la documentación requerida.

Se atentó contra la vida de las personas

Para la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), la acción del Ministerio Público (MP) fortalece el proceso de investigación de los actos irregulares denunciados en el Hospital Escuela.

“Vemos con buenos ojos las acciones que se han hecho por parte del MP en forma oportuna de poder rescatar la documentación que permita ampliar la investigación y, por consiguiente, fortalecer el proceso de la persecución penal”, expresó Yahayra Duce, directora de Transparencia de la ASJ.

Agregó que “es importante que el MP pueda siempre actuar en forma oportuna para evitar que se afecte la información, ya sea alterándola, manipulándola o lo que es peor, subsanándola o desapareciéndola con la intención de evadir la justicia y por ende alcanzar la impunidad”, indicó. Añadió que se atentó contra la vida de las personas.