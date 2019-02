El sarcástico aplauso de Nancy Pelosi a Trump durante el discurso del Estado de la Unión

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Un sarcástico aplauso y una sonrisa fingida de parte de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, hacia el mandatario Donald Trump durante el discurso del Estado de la Unión se viralizó en las redes sociales.



La política, que vistió de blanco como muchas otras mujeres en el recinto, se paró luego que el presidente estadounidense hablara sobre una cooperación y cero venganza.



Trump dijo: "Debemos rechazar la política de la venganza, la resistencia y la retribución, y aceptar el potencial ilimitado de la cooperación, el compromiso y el bien común".



Seguidamente, el presidente se dio la vuelta, y Pelosi, que estaba detrás, se paró, aplaudió sarcásticamente y sonrió irónicamente en la cara del polémico hombre.



Y esta no fue la única ocasión en que la demócrata se robó las miradas, en varias ocasiones rechazó las palabras de Trump al mover su cabeza de lado a lado, también estuvo leyendo el discurso durante el evento.

Without speaking a word, here's how Nancy Pelosi's response to Trump's State of the Union address took the spotlight. #SOTU



