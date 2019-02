Enfermero se declara inocente de violar y embarazar a paciente incapacitada en EE UU

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- El enfermero que fue arrestado en Estados Unidos bajo sospecha de haber violado y embarazado a una paciente incapacitada, se declaró este martes no culpable en la corte.



En cadenas y vistiendo el traje naranja de presidiario, Nathan Sutherland, de 36 años, hizo su declaración junto a su abogado David Gregan, en una corte del condado de Maricopa, Arizona (oeste).



Se le acusa de agresión sexual y abuso a un adulto.



"El señor Sutherland, al igual que usted y yo, tiene derecho al debido proceso", dijo Gregan a los periodistas después de la audiencia, que duró apenas unos pocos minutos.



"El señor Sutherland tiene derecho a la protección constitucional, como usted y yo. Y, finalmente, el señor Sutherland, al igual que usted y yo, tiene derecho a una defensa completa", agregó.



"Tengo la intención de asegurarme de que reciba todas estas cosas", indicó.



Sutherland, un enfermero profesional, fue arrestado el mes pasado cuando la policía abrió una investigación luego que una mujer incapacitada de 29 años diera a luz en el centro de salud en Phoenix donde trabajaba el acusado.



Su ADN coincide con el del bebé, que está bajo los cuidados de la familia de la paciente y en buen estado de salud.



El abogado de Sutherland indicó después del arresto que había "evidencia mínima" contra su cliente y que pediría otro test de ADN.



Los empleados del centro de cuidados -Hacienda Healthcare- dijeron que no tenían idea de que la paciente estaba embarazada hasta que dio a luz el 29 de diciembre, en un caso que impactó al país.



Las autoridades, que en principio dijeron que estaba en estado vegetativo, señalaron después que "no estaba en posición de consentir" una relación sexual.



La mujer, integrante de la tribu San Carlos Apache, "no puede hablar pero tiene la habilidad de mover sus extremidades, cabeza y cuello", según dijo su familia en un comunicado. "Responde a sonidos y es capaz de hacer gestos faciales".



Estaba internada en Hacienda desde hacía más de una década.



Según la prensa local, Sutherland nació en Haití y fue adoptado junto con su hermana y llevado a Estados Unidos en 1969. El periódico Arizona Republic dijo que su esposa solicitó el divorcio el 5 de diciembre, varias semanas antes de que estallara el escándalo. Agregó que la pareja, que se casó en 2012, no tiene descendencia, pero Sutherland tiene dos hijos menores de edad de un matrimonio anterior.