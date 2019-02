Cardenal Rodríguez: "Honduras necesita vencer la tristeza, la frustración, la amargura y el odio"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El cardenal Óscar Andrés Rodríguez, dijo la mañana de este domingo en la Eucaristía en honor a la Virgen de Suyapa, que Honduras necesita vencer "la tristeza, la frustración, la amargura y peor todavía vencer el odio".



“Como necesitamos en Honduras queridas hermanos vencer la tristeza, la frustración, la amargura y peor todavía vencer el odio porque no es ese el mensaje de Santa María de Suyapa para todos”, expresó Rodríguez.



Asimismo, el cardenal oró por los países que están en plena crisis política, además por los hondureños que emprendieron su viaja de forma ilegal a los Estados Unidos.



“Queremos encomendarle de manera especial a nuestros hermanos de Venezuela, de Nicaragua, a nuestros hermanos migrantes que se encuentran en camino o que se encuentran por allá marginados, excluidos y tal vez frustrados por no alcanzar un sueños tan legítimo y tan necesario”.



Seguidamente lamentó los índices de violencia que ha presentado el país en los últimos días. “Que triste que en tiempos recientes hemos vivido tanto asesinato”.



Además, explicó que “la iglesia no es un negocio, no es un organismo humanitario, tampoco es una ONG, la iglesia lleva a todos a Cristo y al Evangelio. La iglesia no se ofrece a sí misma, así sea pequeña, grande, fuerte o débil, la iglesia lleva a Jesús”.



“El corazón de María es un corazón pobre para ser plenamente misionero”, puntualizó el líder de la Iglesia Católica en Honduras.