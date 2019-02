Muere Pablo Larios, ex arquero de la Selección de México

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Pablo Larios, el arquero de México en la Copa Mundial de 1986, falleció el jueves tras sufrir un paro cardiaco. Tenía 58 años.



Considerado como uno de los mejores porteros en la historia de la selección nacional, Larios debutó con Zacatepec en 1980. Se ganó el apodo del “arquero de la selva” gracias a sus espectaculares atajadas que lo llevaron a la selección a pesar de estar en un club de la segunda división y eventualmente la convocatoria para el Mundial en el que el “Tri” fue anfitrión.



En ese Mundial, Larios fue titular en cinco encuentros, en los que sólo permitió un par de goles y ayudó a México a alcanzar los cuartos de final, igualando su mejor actuación histórica lograda en México 1970.



“Se fue el mejor de todos los tiempos aunque le pese a muchos, sobre todo a los que no conocen el arco”, escribió el ex portero Jorge Campos en Twitter. “Siempre le estaré agradecido por lo que me enseñó. Gracias a él la gente se acuerda mucho de mí. Creo que fui su obra maestra, por todo lo que me entreno. Gracias ídolo”.



Campos fue mundialista en Estados Unidos 1994 y Francia 1998 y se le señala como el mejor portero mexicano en la historia.



“Tus grandes vuelos y atajadas siempre estarán en nuestra memoria Pablo”, escribió la cuenta oficial de la selección mexicana en Twitter.



Todos los equipos de la primera división lamentaron el deceso del Larios, quien en la máxima categoría atajó para Cruz Azul, donde alcanzó un par de subcampeonatos. También militó con Puebla, donde fue campeón en la temporada 1989-90, y se retiró como jugador de Toros Neza en 1998.