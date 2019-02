Heide Fulton dice que no se debe eliminar la Unidad de Política Limpia en la aprobación de reformas electorales

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La encargada de Negocios de Estados Unidos en Honduras, Heide Fulton, dijo este jueves a través de su cuenta de Twitter, que es necesario que en las nuevas reformas electorales se mantengan la Unidad de Política Limpia.



"Los hondureños merecen reformas electorales que fortalezcan las instituciones electorales, aumenten la transparencia e inspiren confianza en proceso electoral - incluyendo la continuación de Unidad de Política Limpia. Apoyamos los esfuerzos que edifican los procesos democráticos".



Fultón se pronuncia después de que las bancadas del Congreso Nacional acordaran impulsar las reformas electorales que contemplan la creación del Consejo Nacional Electoral (CNE), además de un Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Asimismo, la encargada de negocios reacciona, luego de que el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Luis Zelaya, denunciara una confabulación para eliminar la Unidad de Política Limpia.



“Algo que quiero advertirle al pueblo hondureño es que Mauricio Oliva en confabulación con Libre y el lado oscuro del Partido Liberal, en estas reformas (electorales) eliminan la Unidad de Política Limpia que fue impulsada por la MACCIH”, advirtió.



Según Zelaya, la intención de desaparecer la unidad “es porque les estorba, no quieren que los fiscalicen, porque no quieren que un ente independiente revise como se financian las campañas políticas, dentro de la cual está el financiamiento por narcotráfico, por eso no lo quieren y pretenden algo a su medida”.



“Nosotros como partido ya definimos nuestra línea partidaria, la cual se construye en la casa del partido, no en casas particulares, mucho menos en el Congreso Nacional dominado por el partido de gobierno y al servicio de Mauricio Oliva”, arremetió.



El Congreso Nacional aún no discute ni aprueba las reformas electorales. Aparentemente las bancadas no han logrado ningún consenso.

