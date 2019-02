"Escenas de caos y disfunción entre el presidente y su familia", el nuevo libro sobre la Casa Blanca

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El personal de la Casa Blanca bajo la administración de Donald Trump está en muchas ocasiones "fuera de control", según el libro de un exfuncionario que saldrá a la venta la próxima semana en Estados Unidos y del que se conocieron extractos este martes.



"Team of Vipers: My 500 Extraordinary Days in the Trump White House", "Equipo de víboras: Mis 500 días extraordinarios en la Casa Blanca de Trump", fue escrito por Cliff Sims, que trabajó como asistente especial de Trump.



The Washington Post, National Public Radio y Axios obtuvieron copias por adelantado o extractos del libro de 384 páginas escrito por Sims, que trabajó en la campaña del republicano antes de sumarse a la Casa Blanca como director de estrategia.



Según el Post, el libro describe "escenas de caos, disfunción y duplicidades entre el presidente, su familia y funcionarios de la administración".

El libro "no es un retrato adulatorio del presidente ni un despiadado relato escrito para saldar cuentas", indicó el diario, que aseguró que Sims no se ahorra incluso críticas a si mismo y confiesa ser "egoísta" y "abiertamente ambicioso".



"Es imposible negar lo absolutamente fuera del control que estaba por momentos el personal de la Casa Blanca, incluido yo", escribe Sims.



El autor dice asimismo que es "casi imposible pasar tiempo en privado con Donald Trump y que no termine cayendo bien".



The New York Times aseguró, en tanto, que Sims recibió un adelanto de siete cifras por el libro de parte de la editorial Thomas Dunne Books.