Lobos gana 4-2 ante Juticalpa en Choluteca

CHOLUTECA, HONDURAS.- Noche fantástica para los Lobos de la UPNFM y esa afición del sur que le apoya, y también para Kilmar Peña que fue la figura con triplete en la goleada 4-2 sobre el Juticalpa FC.



Las alarmas se encendieron en el conjunto olanchano, que con su “súper” equipo” no ha podido ganar en las dos primeras jornadas. El fútbol colectivo de los pedagógicos fue superior al de Juticalpa, el equipo que más se armó para este Clausura.



Los Canecheros atacaron con Javier Estupiñán, quien peleó mucho aunque no metió gol. Los Pamperos hicieron valer sus individualidades. Óscar Salas de tiro libre mandó un misil que abrió el marcador 1-0. El genio del mediocampo se tuvo confianza y desde unos 30 metros mandó a guardar el balón.



Poco después llegó el colombiano Estupiñán y con un potente cabezazo estuvo cerca de anotar el segundo, pero el arquero Celeo Valladares mandó al tiro de esquina.



Respondieron con goles

La alegría Canechera no duró mucho ya que los Lobos emprendieron la remontada, no querían irse a descansar con el marcador en contra.



En un contragolpe, Júnior Padilla recibió el pase de Kilmar Peña y el 10 de los estudiosos definió por abajo con un remate suave, pero bien dirigido, 1-1 estaban los cartones.



El segundo aullido del Lobo fue obra de Kilmar Peña. El atacante luchó contra dos defensores, remató al marco, pero la redonda se estrelló en la zaga. Para fortuna de Kilmar, la caprichosa volvió a quedarle cerca y desde el suelo anotó el 2-1 con una especie de chilena.



Robert Lima le pidió a sus jugadores que entraran con mayor ambición. Iniciando el segundo tiempo se decretó un penal para Juticalpa.



Salas, el hombre de mejor pie, remató con solvencia y puso el 2-2. La reacción de los estudiosos fue impresionante, tuvieron dos oportunidades más y las concretaron. Padilla habilitó por el centro a Peña y el cañonero punteó el balón y bañó al portero anotando el 3-2.



La defensa del Juticalpa estaba partida y el Lobo no dejó de atacar. Hilder Colón rechazó directo a donde estaba Peña y otra vez no perdonó y marcó el 4-2.

Alineaciones

LOS LOBOS: 1 Celio Valladares, 16 Ronal Montoya, 4 Lesvin Medina, 14 Hermes Castillo, 6 Eduard Reyes, 15 Cristofher Urmeneta, 10 Júnior Padilla, 8 Marvin Cálix, 38 Marco Godoy, 21 Kilmar Peña, 9 Jairo Róchez



Técnico: Salomón Názar



JUTICALPA: 4 Hilder Álvarez, 6 Carlos Montero, 7 Juan Ocampo , 8 Oliver Morazán , 9 Javier Estupiñán, 12 Leonardo Benedit, 17 Brayan Ramírez, 18 José Escalante, 19 José Pineda, 26 Óscar Salas, 44 Wilfredo Barahona



Ténico: Robert Lima