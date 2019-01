Cardi B no se mide al criticar a Trump por el "shutdown"

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- La rapera del momento en Estados Unidos, Cardi B, publicó un video en Instagram en el que arremete contra el presidente Donald Trump por el cierre parcial del gobierno, que ya lleva cuatro semanas.



La artista nacida en el Bronx, con 40 millones de seguidores en la red social, cuestionó duramente al mandatario por pedirle a empleados estatales que se encontraban de licencia por el "shutdown" que realicen tareas vitales para el gobierno sin cobrar salario.



"Trump está ordenando a los trabajadores del gobierno federal que vuelvan a trabajar sin cobrar", dijo en el video la cantante, conocida por hits como "Bodak Yellow" y "I Like It".



"No quiero escucharlos, hijos de p..., diciendo 'ah, pero Obama cerró el gobierno durante 17 días'", manifestó en el clip, con más de 10 millones de vistas, sobre el "shutdown" de 2013.



"Sí, perra! Por salud! Para que a tu abuela le pudieran tomar la presión", fustigó.



"Realmente necesitamos tomarnos esto en serio", dijo Cardi B a sus fans sobre el "shutdown", que persiste ante la falta de acuerdo entre Trump y los demócratas en el Congreso, a los que pide 5.700 millones de dólares para construir un muro en la frontera con México porque considera que frenará la inmigración ilegal.



"Nuestro país está en el infierno", aseguró la cantante, de 26 años. "Todo por un p... muro (...) Es una locura", manifestó Cardi B, cuyo padre es dominicano y su madre triniteña. "Creo que deberíamos hacer algo".