¿Logras ver el gato?: La nueva ilusión óptica que revoluciona las redes este 2019

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- ¿Puedes ver el gato?, esa es la pregunta que millones de usuarios en redes sociales se están haciendo en este momento. La interrogante surge tras la publicación de una usuaria, quien compartió una imagen de unas barras negras y blancas en la que asegura se puede ver al felino.

"You can only see this optical illusion if you shake your head (I’m serious) -Solo puedes ver esta ilusión óptica si sacudes la cabeza (hablo en serio)-", fue el mensaje con el que la internauta @medickinson acompañó la foto.

Sin embargo, son miles de tuiteros los que se han quejado de esta imagen en la que aseguran no ven más que las líneas blancas y negras.

"No logro ver al famoso gato, eso es un engaño", escribió uno de los usuarios.

No obstante, otros miles ya describieron cómo luce el gato. "El gatito es color negro, con ojitos amarillos y se parece a Salem, el gato de Sabrina", agregó una usuaria.

¿Y tú logras ver el gato?