Jorge Almirón, Fabián Coito y Alexis Mendoza, los tres entrenadores vinculados con la Selección Nacional de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Desde que Jorge Luis Pinto dejó las riendas de la Selección Nacional de Honduras, varios nombres han sonado con fuerza para estar a la cabeza del club catracho. Después de más de 400 días sin director técnico los posibles candidatos se han reducido a dos.



Este martes 8 de enero suena con fuerza el nombre del argentino Jorge Francisco Almirón Quintana, un entrenador argentino que jamás ha estado al mando de una selección.



Con un amplio recorrido en equipos de fútbol, en cancha y al frente de clubes, El Negro Almirón se proclama ahora como uno de los "favoritos" para dirigir a La Bicolor. A pesar de sonar con fuerza, la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras (Fenafuth) todavía no confirma que existan negociaciones.



Lo mismo sucede con el candidato número dos. El entrenador uruguayo Fabián Coito también se perfila como el próximo seleccionador de Honduras.



En este caso EL HERALDO sí supo que existe un hilo de negociación entre el uruguayo y la Fenafuth, sin embargo los días pasan y los acuerdos no se cierran. Al parecer todo sigue sujeto a una "próxima reunión".



En el caso de Alexis Mendoza, el desafío de dirigir a la "H" no se concretará. El lunes 7 de enero el entrenador colombiano asumió el mando del club peruano Sporting Cristal.



Mendoza, de 57 años, reemplaza al chileno Mario Salas, quien culminó una exitosa campaña en el Sporting Cristal en diciembre pasado y ahora dirige al Colo Colo de su país.