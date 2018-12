El comediante Kevin Hart será el presentador de los Premios Oscar en 2019

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El actor Kevin Hart ha sido oficializado el martes como anfitrión de la 91 entrega de los premios Oscar que será el 24 de febrero de 2019 en el Dolby Theatre en Hollywood, Los Angeles, California.



Hart sucede al presentador de la ABC, Jimmy Kimmel, quien durante 2017 y 2018 se hizo cargo de la ceremonia de la máxima premiación al cine en Hollywood.



"Aprecio a @TheAcademy por la oportunidad ", escribió Hart en su Twitter y luego agregó:" Durante años me han preguntado si alguna vez sería el anfitrión de los Oscar y mi respuesta fue siempre la misma ... dije que sería la oportunidad de toda una vida para mí como comediante y que sucederá cuando se suponga".



Sin embargo, en redes sociales se ha sucitado una polémica por la elección de Hart, quien como comediante y actor se le recuerda por su participación en películas como Jumanji y About Last Night, entre muchas otras; además de participaciones en el talk show Saturday Night Live, la serie Modern Family e incluso como host de las premios MTV Movie Awards 2016, MTV Video Music Awards 2012 y los BET Awards 2011.



¿TE GUSTA LA ELECCIÓN DE HART PARA LOS PREMIOS?



Acá te dejamos un interactivo para que recordés y votés entre los últimos 10 host de los Oscar.