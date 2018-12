Maccih presenta nuevo caso de investigación: "Licitación fraudulenta del Seguro Social"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El vocero de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih), Luiz Antonio Guimarães Marrey, brindó detalles este martes sobre una nueva línea de investigación denominada "Licitación fraudulenta del Seguro Social", en la que se detalla cómo se fraguó el desfalco al IHSS.

La información incluye el requerimiento fiscal, por parte del Ministerio Público, contra 12 ciudadanos por los presuntos delitos de fraude, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio del Estado. La investigación estuvo a cargo de la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público (Ufecic) con apoyo de expertos de la Maccih.

De acuerdo con lo revelado por Guimarães, en este nuevo caso se detalla cómo la Junta Directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social accedió a firmar contratos con empresas a las cuales se les pagó millonarias cantidades por productos sobrevalorados.

"Con este caso, la Fiscalía presenta pruebas para comprobar que los acusados licitaron y compraron equipamiento que no era una necesidad real de parte del IHSS (muchos de estos aún se encuentran en bodegas sin ser usados); adquirieron equipos de alto valor económico que, en el momento de la contratación, el IHSS no tenía la capacidad para hacer frente al desembolso", explicó el experto.

El vocero de la Maccih, en conferencia de prensa, detalló este martes cómo se cometieron los delitos de fraude y abuso de autoridad, según lo que arrojaron las investigaciones, por las que se les inculpa a integrantes de exjunta directiva del IHSS.

De acuerdo con la Maccih, los implicados "realizaron un proceso de licitación que se presume se hizo solo para favorecer a la empresa DIMESA S.A.; adquirieron equipos médicos sobrevalorados en un 114% del valor del mercado; y finalmente adquirieron contratos que obligan al IHSS a pagar mensualmente el mantenimiento a dichos equipos, a pesar que varios de estos equipos médicos aún se encuentran en bodegas sin ser utilizados."

La Maccih revela esta nueva línea de investigación el mismo día en el que se ejecutaron diez órdenes de captura en contra de presuntos implicados en una compra sobrevalorada en perjuicio del IHSS.

Los señalados

Por lo anterior, la Ufecic, apoyada con la investigación de la Maccih, determinó librar requerimiento fiscal contra:

Carlos Montes Rodríguez, Javier Rodolfo Pastor Vásquez, Leonardo Villeda Bermúdez, Samuel Benjamín Bográn Fuentes, Fabricio Valentín Vásquez Sosa, Óscar Manuel Galeano Florentino, José Hilario Espinoza Herrera, Armando Villatoro, Luis Alonzo Mayorga Gálvez, José Humberto Lara Enamorado, José Manuel Espinal Rodríguez, por la presunta comisión del delito de fraude en perjuicio de la Administración Pública.

Asimismo, a Carlos Montes Rodríguez, Óscar Manuel Galeano Florentino, José Hilario Espinoza Herrera, Armando Villatoro, Samuel Benjamín Bográn Fuentes, Fabricio Valentín Vásquez Sosa y Óscar Arnaldo Carranza por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad, en perjuicio de la Administración Pública.

De igual manera, por el delito de violación de los deberes de los funcionarios, se señala a Carlos Montes Rodríguez,Leonardo Villeda Bermúdez, Samuel Benjamín Bográn Fuentes, Óscar Manuel Galeano Florentino, José Hilario Espinoza Herrera, Luis Alonzo Mayorga Gálvez, José Humberto Lara Enamorado y José Manuel Espinal Rodríguez.

La investigación

De acuerdo con la Maccih, en 2011, la Junta Directiva determinó hacer efectiva la adquisición, reparación y mantenimiento de equipos médicos de los hospitales de especialidades de Tegucigalpa y regional Nor-occidental de San Pedro Sula, del Instituto Hondureño de Seguridad Social, por lo que, se aprobó el acta de adjudicación a la empresa "Distribuidora Metropolitana S.A. DE C.V (DIMESA)" por un monto de 95,244,166.54 (aproximadamente 1,800 millones de lempiras al cambio de ese año).



Según el informe de la Maccih, "el contrato fue ratificado el día martes 26 de abril del 2011, en la sesión de Junta Directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social N° 016-2011 integrada por los ahora acusados".

¿Por qué no debió aprobarse el contrato?

En base a lo que investigó la Maccih, existían varias razones para que este contrato no se llevara a cabo, pero los integrantes de la Junta Directiva no las tomaron en cuenta.

1.- No existió un estudio que permitiera establecer el equipo a adquirir atendiendo a las necesidades de la Institución;

2.- No se contó con un diseño que permitiera el ingreso del equipo comprado;

3.- En ese momento, el Instituto Hondureño de Seguridad Social no contaba con disponibilidad presupuestaria para una adquisición de esta naturaleza.

4.- Esta adquisición se realizó sin respetarse el monto establecido en la Resolución 02-08-09-2010 donde se aprobaron las bases de licitación, estimado como costo del proyecto 50 millones de dólares americanos.

5.- El equipo fue adquirido con una sobrevaloración superior al 114% del precio de mercado.

6.- Esta contratación fue efectuada sin que se hiciera un estudio real de la repercusión del proyecto de modernización del equipo biomédico tanto en la infraestructura, turnos de atención y ajustes en la parte económica; por lo que su financiamiento se realizó mediante los fondos provenientes del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte al Régimen de Enfermedad y Maternidad, aprobada mediante resolución N° SEJD-01-24-05-2011 por 600 millones de lempiras

7.- La no disponibilidad presupuestaria era conocida por la Junta Directiva con anterioridad, puesto que el 26 de octubre de 2010 se publicó en el diario oficial La Gaceta, el Acuerdo N° 002-JD-2010 en el cual se acordó, entre otros puntos, declarar el estado o situación de emergencia presupuestaria en el Régimen de Enfermedad-Maternidad en el IHSS, debido al déficit del presupuesto correspondiente al año 2010, así como autorizar a la administración del IHSS para que proceda a suspender los procesos de licitación. Pese a ello, los acusados pusieron las bases de licitación a la venta durante el periodo del 18 de octubre al 23 de noviembre de 2010

8.- El 13 de junio de 2012 la Junta Directiva del IHSS en la sesión ordinaria número 22-2012, aprobó la ampliación y modificación del Contrato 020-2011, celebrado entre el IHSS y la sociedad Distribuidora Metropolitana S.A. DE C.V (DIMESA), por un monto de ($23,668,761.80) que representa el 24.8506% del monto original del contrato por $ 95,244,166.54, para complementar la adquisición de equipo biomédico que no fue incluido en el contrato inicial de equipamiento, resolución que era de ejecución inmediata; haciendo un total de la adquisición de $118.912.928.34.

9.- Una vez adjudicado el contrato, la empresa DIMESA S.A. subcontrató a otras empresas para que realizaran el suministro, instalación y mantenimiento preventivo y correctivo adjudicados.

*El caso "Licitación fraudulenta del Seguro Social" es el séptimo caso de investigación penal integrada que presenta el equipo formado por Maccih-OEA y Ufecic-MP. Los anteriores fueron “Red de Diputados”, “Caja Chica de la Dama”, “Pacto de Impunidad”, “Pandora”, “Aseguramiento de Bienes” y “Caja chica del Hermano”.

VEA: Aquí el documento oficial publicado por la Maccih