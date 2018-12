El chileno Alexis Sánchez estará de baja hasta enero

'No ha habido todavía ningún escáner. Pero el jugador tiene experiencia, sabe qué lesión es. Según mi experiencia, solo con el grito de dolor y la manera en que se produjo la lesión sé que durará mucho', añadió el preparador portugués.

MÁNCHESTER, REINO UNIDO.-El atacante chileno del Manchester United Alexis Sánchez estará de baja "mucho tiempo", probablemente hasta enero, por una lesión en los isquiotibiales sufrida el jueves en un entrenamiento, anunció este viernes su técnico, José Mourinho.



"No es la pequeña lesión muscular que hace que en una semana o diez días el jugador esté listo. (...) Alexis tiene lo que yo llamo una lesión muscular agresiva", declaró Mourinho en conferencia de prensa antes del partido de liga del sábado contra el Southampton.



"No ha habido todavía ningún escáner. Pero el jugador tiene experiencia, sabe qué lesión es. Según mi experiencia, solo con el grito de dolor y la manera en que se produjo la lesión sé que durará mucho", añadió el preparador portugués.



De acuerdo con el entrenador, la lesión es todavía más importante que la del muslo sufrida por Victor Lindelöf durante el empate contra el Crystal Palace de la semana pasada. El defensa sueco debería estar de vuelta en los partidos de final de año.



La lesión es un nuevo golpe duro para el chileno. Desde su llegada en enero a Old Trafford, al exjugador del Arsenal le ha costado imponerse en su nuevo club. El futbolista mejor pagado de la Premier League, según la prensa inglesa, ha sido incluso mandado a la grada por Mourinho en las últimas semanas.