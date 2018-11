Alberth Elis es elegido mejor jugador joven del Houston Dynamo

HOUSTON, ESTADOS UNIDOS.- El jugador hondureño Alberth Elis fue elegido como el mejor jugador joven del año en el Houston Dynamo de la MLS de los Estados Unidos.



El catracho participó en 21 goles en el equipo naranja, lo que lo llevó a ser nombrado como el mejor jugador joven en la temporada para los del Houston.



A pesar de que los naranjas no pudieron meterse entre los clasificados a los play-offs de la MLS, Elis tuvo un buen desempeño con el equipo, lo que le valió para consagrarse como uno de los mejores jugadores del Dynamo en 2018.



Actualmente, Elis se encuentra concentrado con la Selección de Honduras, que enfrentará este martes a la Selección de Chile en un partido amistoso que se jugará en el Estadio Nacional J. Martínez en Temuco en Chile.



Entre otros premios, Houston Dynamo nombró al colombiano Mauro Manotas como su "IronMan", tras haber disputado 2,633 minutos en la temporada. Asimismo, Manotas se adjudicó el trofeo de máximo goleador del equipo (19 goles) y el veterano Damurcus Beasley como el mejor defensa del equipo.





With a club record 21 goals+assists in league play, @alberthelis17 takes home the crown of Young Player of the Year! pic.twitter.com/zWACzFMJSM