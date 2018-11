¿Kylie Jenner y Travis Scott se casaron en secreto?

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Kylie Jenner y Travis Scott podrían haberse casado en una boda secreta o al menos así lo dejó ver el rapero durante una de sus presentaciones al referirse a la mamá de Stormi como "esposa".



El hecho ocurrió en el festival Astroworld. En el vídeo difundido a través de un Instagram Storie, de la hermana menor de Kim Kardashian, se aprecia escuchar: "Quiero agradecer a mi espectacular esposa que vino hoy y a mi hermosa hija. Las amo demasiado".



Los gritos de todos los que estaban en el lugar no se hicieron esperar.



Aunque la pareja aún no ha confirmado nada, no se descarta que haya ocurrido ya que desde que iniciaron su relación, en 2017, han tratado de mantener su vida privada lejos del público.



Se cree que la boda no fue nada ostentosa y que fue algo pequeño y familiar.



Desde que nació su pequeña Stormi han publicado tiernas fotografías que muestran que están más unidos que nunca, pese a los rumores de separación.