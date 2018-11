Honduras venció 1-0 a Panamá en un amistoso que mostró ilusión y variantes

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Si van a jugar así me están ilusionando. Honduras al fin venció a Panamá. Aunque sea un amistoso, aunque sea sin todos sus titulares, pero bueno, es bueno volver al triunfo.

Y lo bueno es que me parece que esta selección se ha sacudido todo esa presión y malos resultados de un año de poco fútbol y raquíticas acciones.



Honduras venció 1-0 a Panamá con gol de penal del Choco Lozano, en duelo amistoso jugando en el Estadio Nacional.



Es más, un año después ha vuelto a ganar un partido Honduras. La última vez había sido ante México (3-2) en la eliminatoria a Rusia 2018 en octubre de 2017 y desde entonces un empate y una derrota con Australia en noviembre de 2017, una derrota en Corea del Sur en mayo de 2018, una derrota con El Salvador en mayo de 2018 y un empate ante Emiratos Árabes Unidos en octubre de 2018.



Y no me quiero detener más en la rivalidad con Panamá y prometo también no mencionar más que esta vez el gol fantasma. Sino decir con claridad que el árbitro costarricense Hugo Cruz no le sancionó esta noche dos faltas penales a los canaleros, que también hubieran cambiado esta crónica.



Tras eso, me gustó el equipo de Jorge Jiménez y hasta el cambio de uniforme que hicieron. Me gustó la dinámica, las variantes, y pese a que Panamá tampoco andaba todo su equipo titular, lo que Honduras me enseñó esta noche me recuerda aquel equipo alegre que se clasificó a todo lo que se le puso por delante en cualquier categoría en los últimos 15 años.





Destacable, meritorio el conocimiento de los jugadores para Jiménez. Leyó bien el juego y se la ganó a Gary Stempel. Puso sus tres joyitas del Mundial sub 20 de 2015 en Nueva Zelanda y la cara le cambió a Honduras con las variantes. Michael Chirinos, Brayan Róchez y Deybi Flores le muestran futuro al seleccionado nacional.

Más que el resultado, celebro el accionar del equipo. Las ganas, el deseo y lo único que siempre hemos pedido.

El martes la H jugará ente Chile en Temuco, una Chile que perdió hoy 2-3 en Roncagua con Costa Rica.

HONDURAS

1.Luis López

21.Brayan Beckeles

3.Maynor Figueroa

4.Henry Figueroa

7.Emilio Izaguirre

6.Bryan Acosta

8.Alfredo Mejía

11.Jerry Bengtson

12.Romell Quioto

9.Antony Lozano

17.Alberth Elis

PANAMÁ

12.José Calderón

4.Fidel Escober

3.Harold Cummings

7.José Rodriguez

20.Anibal Godoy

10.Miguel Camargo

19.Alberto Quintero

11.Jorlian Sánchez

15.Eric Davies

16.Rolando Blackburn

23.Amir Murillo

