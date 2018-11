Este sería el once de Honduras ante Panamá en el Estadio Nacional en Tegucigalpa

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Selección de fútbol de Honduras jugará su primer partido amistoso en la ciudad de Tegucigalpa , después de varios años de no ofrecer un espectáculo futbolístico.



La tarea José Valladares y Jorge Jiménez será ofrecer un once que le permita romper la paternidad de los canaleros sobre la H, pues hace 11 años que no se le gana en la capital.



En la portería las posibilidades de que juegue Edrick Mejívar son muy pocas, ya que Buba López cuenta con más experiencia en selecciones nacionales.



Además, según lo visto en los partidos anteriores, se está apostando por jugadores con experiencia en el 11 titular la Selección, aunque siempre se trata de incluir a las nuevas figuras.



El sistema defensivo puede ser que no haya mucha complicación, Maynor, Henry, Emilio y Beckeles serían casi seguro que saldrían de titulares ante Panamá.



En el medio campo y la ofensiva sería una sorpresa, por las opciones con las que cuentan los entrenadores hondureños.



+Vea aquí el posible once inicial de Honduras ante Panamá