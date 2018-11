We are the champions, el himno de Queen que sonará en la gran final de Copa Libertadores

LONDRES, INGLATERRA.- Es el himno de cada final deportiva, sea cual sea la sede del encuentro. Sus letras erizan la piel de millones de aficionados a nivel mundial, quienes recuerdan las glorias de sus equipos al escuchar el estribillo de "We are the champions", de la banda británica Queen.



En voz del ícono del rock, Freddie Mercury, esta canción se ha convertido en un clásico en los estadios deportivos cuando se disputa un duelo de gran final, como la que está por vivir el mundo entero entre Boca Juniors y River Plate por la Copa Libertadores.



Y es que no es para menos. Ambos clubes están por protagonizar una final épica en la que tienen a todo el mundo deportivo a la espera de 180 minutos de intenso fútbol.



El partido inicial estaba programado para jugarse este sábado en La Bombonera, pero por problemas de lluvia se trasladó para el domingo a la 1:00 PM (hora de Honduras). ¿Sonará "We are the champions" al finalizar este encuentro o será demasiado prematuro?





La respuesta la conoceremos cuando el árbitro chileno, Roberto Andrés Tobar, se lleve el silbato a la boca y marque el final del primer encuentro y comience el conteo regresivo para el partido que lo definirá todo: la vuelta, el 24 de noviembre de 2018 a las 2:00 de la tarde en el estadio Monumental.



A la espera de saber cuál de las dos aficiones terminará celebrando cuando su equipo escriba con letras de oro esta etapa de su historia, la canción de Queen sigue siendo una motivación tanto para futbolistas como para su afición.



Lo curioso de este momento es que la final de Libertadores se disputa en pleno auge de la película Bohemian Rhapsody, que narra a detalle la vida del vocalista de Queen, Freddie Mercury, así como la evolución de la banda integrada además por John Deacon, Roger Taylor y Brian May.



Y es que la huella de la banda británica sigue viva en el mundo del deporte, pese a que la canción se estrenó en 1977, tema incluido en su disco "News of the world".



"He pagado mis deudas una y otra vez, cumplí mi condena, pero no cometí ningún crimen. Errores malos, cometí algunos, tuve mi granito de arena y me golpeó en la cara, pero logré llegar hasta aquí. Somos los campeones, mis amigos, siempre nos mantuvimos luchando hasta el final, somos los campeones, somos los campeones, no hay tiempo de perdedores porque somos los campeones del mundo", dice parte de la letra de este himno del deporte mundial.