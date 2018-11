Donald Trump no se arrepiente de haber compartido vídeo sobre migrante mexicano

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el vídeo que publicó en Twitter, que muestra a un migrante mexicano en un juzgado sonriendo y alardeando sobre el asesinato de policías, es duro “pero correcto”.



Demócratas y republicanos denunciaron que el clip era una táctica electoral racista.

La grabación es una reminiscencia del tristemente célebre mensaje político sobre Willie Horton utilizado en 1988 contra el candidato presidencial demócrata Michael Dukakis, cuyo contenido fue censurado y considerado racista.

Horton, que era negro, violó a una mujer mientras estaba fuera de prisión durante una licencia de fin de semana. Cuando fue gobernador de Massachusetts, Dukakis apoyó ese programa de licencias.

En una entrevista publicada el viernes por The Washington Times, Trump dijo que no considera que sea como el "anuncio de Willie Horton para nada”.

El presidente señaló que se trata solo de un vídeo sobre un “tipo malo” que entró dos veces al país de forma ilegal y cometió delitos.

Además, en el clip se refiere directamente a la caravana migrante, liderada principalmente por hondureños, que busca llegar a Estados Unidos, a lo que Trump ha advertido en reiteradas ocasiones que no les permitirá ingresar a su país.

It is outrageous what the Democrats are doing to our Country. Vote Republican now! https://t.co/0pWiwCHGbh pic.twitter.com/2crea9HF7G