¿De qué manera sorprendió Kanye West a Kim Kardashian en su cumpleaños?

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- Kim Kardashian celebró su natalicio el fin de semana y Kanye West quiso hacer que iniciara el día de la mejor manera, por lo que dejó volar la creatividad y reunió dos de las cosas que más le gustan a la empresaria: Flores y música.



El rapero siempre se ha caracterizado por darle los mejores regalos a Kim, y estos han incluido desde cheques por miles de dólares, acciones de empresas y por supuesto joyas.



A través de su cuenta de sus redes sociales Kardashian mostró lo que encontró en su casa al despertar. Tratándose de varios arreglos florales en tonos rojizos y marrones que colgaban del techo los cuales fueron complementados por una dulce serenata con un pianista.



"Kanye es el más creativo cuando se trata de enviarme flores en mi cumpleaños", escribió Kim sobre un vídeo en el que mostraba cómo lucía la sala de su casa.





The most beautiful birthday flowers in the world!!!!! I have the sweetest most creative husband! Thank you babe love you so much!!! pic.twitter.com/hpv8HFH6kQ