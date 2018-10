Dani Turcios sobre la salida de Leandro Motta: Los directivos definen si se queda o se va

AMARATECA, HONDURAS.- A pesar que en las últimas horas el Vicepresidente del Olimpia, Osman Madrid, había anunciado que el futuro de el jugador era incierto, el jugador brasileño continúa entrenando, pero no se sabe hasta cuando.



"Motta está entrenando normal, como los demás. Ese no es ningún tema que nos vaya hacer hablar específicamente de él", explicó Danilo Turcios.



En cuanto al tiempo que permanecerá el jugador con el equipo merengue. "Él entrena normal como los demás, ya esos temas pasan por las cuestiones administrativas. Nosotros acá lo tenemos y no hay ningún problema con él".



Turcios no escondió que si es cierto que se brindó un informe de técnico del grupo de jugadores, donde va incluido el brasileño y su rendimiento. "Si se brindó un informe, pero la situación administrativa la arreglan ellos y definen si se queda o se va".



Y agregó. "Esos informen son privados, Nahún los hace consciente de lo que pretendemos nosotros para el Olimpia, se hizo un informe grupal y se le envió a Osman Madrid, ya ellos van a tomar las decisiones".



El asistente de los albos es claro en cuanto al tema futbolístico o físico que hayan perjudicado al futbolista. "Son situaciones de fútbol, acá físicamente bien o mal, si sabes jugar no se te va olvidar. Ya eso es cuestión de la junta directiva si puede llegar a un arreglo con él".



El cuerpo técnico merengue reconoce que no siempre se acierta con los fichajes en el equipo. "Reconocemos cuando cometemos errores. Si ven con Esteban (Espíndola) se acertó, es un jugador de categoría, pero a veces te equivocás. Yo creo que ese tema no es para darle tanta vuelta", finalizó.