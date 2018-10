Uruguayo Jorge Drexler celebra nominaciones al Latin Grammy en tiempos de reguetón

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El laureado compositor y cantante uruguayo Jorge Drexler celebró este miércoles que su más reciente álbum "Salvavidas de hielo", interpretado solo con guitarras, haya alcanzado cinco nominaciones al Latin Grammy en una época "en la que impera el reguetón".



"Me parece muy bien que el espectro latino sea tan diverso (...) El reguetón no es mi enemigo, mis enemigos no son los colegas que hacen música diferente a la mía", dijo Drexler a la AFP en una entrevista telefónica desde Madrid.



"Salvavidas de hielo" compite en las categorías de Grabación del Año y Canción del Año por "Telefonía", así como por Álbum del Año, Mejor Álbum de Cantautor y Mejor Ingeniería de Grabación en la 19a edición del Latin Grammy, a realizarse el 15 de noviembre en Las Vegas.



"Me enorgullece y me sorprende que un disco con ese nivel de experimentación, con muchos sonidos diferentes de un mismo instrumento, se abra camino entre discos de otros colegas con trabajos hechos de manera menos artesanal", señaló el autor de "Eco".



Este año, uno de los protagonistas de la que es considerada la máxima fiesta de la música latina será el astro colombiano del reguetón J Balvin, con ocho nominaciones, incluida la de Álbum del Año por "Vibras".



Pero Drexler, el uruguayo de mayor éxito en el exterior y ganador del Óscar en 2005, rechazó que tenga contrincantes en la escena musical. "Mis únicos enemigos son los fabricantes de minas anti-personas, los corruptos y asesinos", señaló el artista de 54 años.



"Salvavidas de hielo", que le ha valido su quinta nominación al Grammy, fue estrenado en septiembre de 2017. En él, el también otorrinolaringólogo habla de migraciones, de la maravilla de las comunicaciones, de la necesidad de silencio y de la magia de las canciones.



El sencillo que da título al álbum, grabado a dúo con la mexicana Natalia Lafourcade, será estrenado el próximo viernes.



"Me pone muy contento que Natalia (Lafourcade) haya podido participar de la grabación de 'Salvavidas de hielo' y que este estreno llegue en un momento muy dulce para el álbum", dijo Drexler.