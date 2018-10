Donald Trump confiesa porqué no bebe alcohol

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que jamás en su vida ha bebido "ni una cerveza" y si lo hubiera hecho sería "un desastre".



"No soy bebedor. Honestamente puedo decir que nunca bebí una cerveza en mi vida. Es uno de mis únicos rasgos buenos", contestó durante una conferencia de prensa.



Además, agregó "Nunca he tomado una copa de alcohol. Nunca he tomado alcohol, por la razón que sea. ¿Pueden imaginarse si lo hubiera hecho? Vaya desastre sería. Sería el peor del mundo".



El magnate se refirió al tema mientras le consultaban sobre los escándalos que rodean a Brett Kavanaugh, quien es acusado de abuso sexual mientras estaba sobre los supuestos efectos del alcohol.



Sobre él dijo "Este no es un hombre que haya dicho que es perfecto con respecto al alcohol".



Recientemente Kavanaugh afirmó durante una audiencia en la Comisión Judicial del Senado que le "gusta la cerveza".



Vea: Revelan las fotos más íntimas de Donald Trump