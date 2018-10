Houston detiene construcción de “burdel de robots”

HOUSTON, ESTADOS UNIDOS.- Las autoridades municipales de Houston han ordenado detener, al menos temporalmente, el plan de una empresa canadiense de construir un llamado “burdel robot” en la ciudad.



El diario Houston Chronicle informó que los inspectores de construcción dieron la orden al determinar que KinkySDollS no tenía los permisos requeridos para demoler y construir.



La empresa había sufrido el rechazo de grupos comunitarios y funcionarios locales.



KinkySdollS anunció el mes pasado en Facebook su plan de construir un “burdel de muñecas de amor” en Houston. Sería el segundo de la empresa y el primero en Estados Unidos.



KinkySdollS dice en las redes sociales que sus muñecas están en venta o alquiler y pueden hablar. El alcalde Sylvester Turner dijo que no intenta ser un “policía moral”, pero que no es la clase de negocio que quiere en la ciudad.