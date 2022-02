“El abandono de los centros es tal que sería difícil decir cuánto tardará la reparación”: Daniel Sponda

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Mejorar las condiciones de las escuelas, capacitar a los maestros, realizar concursos docentes y buscar mecanismos para que los niños tengan acceso a tecnología son algunas de las promesas del recién nombrado ministro de Educación, Daniel Sponda.



El funcionario, quien en un inicio se mostró esquivo a la entrevista con EL HERALDO, afirmó que su gestión estará guiada por la ley y que tiene un plan de trabajo para realizar en los primeros 100 días.



¿Cuáles son las prioridades en materia educativa?



En primer lugar organizar la Secretaría de Educación, restituir el Estado de derecho después de 12 años de dictadura. En el tema particular del sector educación tenemos un grave problema en infraestructura, tenemos prácticamente destruida el 78% de la infraestructura escolar, pero debemos decir al pueblo hondureño que tenemos buenas noticias, hemos generado un buen ambiente con los cooperantes y están dispuestos a ayudarnos a restablecer la infraestructura.

¿Cómo contrarrestarán la falta de agua en algunas escuelas?

La Secretaría de Educación no puede sola, la comunidad educativa, los vecinos del centro educativo nos tienen que ayudar a restablecer las condiciones hidrosanitarias.



VEA: El BCIE aprueba desembolso de 73 millones de dólares para la educación en Honduras



¿En qué se usarán los 73 millones de dólares adquiridos con el BCIE?



No solo se trata de la reconstrucción de escuelas, hay un componente para formación docente. Por otro lado, hay un componente para reconstruir las escuelas del país. Otra secretaría del Estado, especializada en construcciones, nos va a ejecutar los proyectos. Nos debe cumplir con todas las especificaciones. Si la Secretaría de Educación no está satisfecha con los productos entregados por la otra secretaría no se van a hacer los desembolsos.



¿Cuánto tardará la reconstrucción y reparación de escuelas?



La magnitud del abandono de los centros educativos es tal que sería muy difícil dar una fecha, pero sí podemos decir que en estos primeros 100 días de gobierno podemos habilitar entre 1,000 y 1,500 escuelas.



¿Se entregará equipo de bioseguridad en las escuelas?



Gracias a la gestión de nuestra presidenta hemos conseguido una donación de 12 millones de mascarillas que lógicamente no van a ser suficientes, pero como la estrategia del retorno al sistema educativo es escalonado y regionalizado va a ser una gran ayuda.



Muchos niños seguirán de forma remota, ¿qué pasa con los que no tienen acceso a tecnología?



Los fondos del FHIS han sido gastados en otros elementos, esta administración va a invertir estos recursos en ese tema. Partimos de los análisis estadísticos, los datos del INE arrojan resultados que el 97% de la población tiene teléfonos inteligentes, el problema es que en Honduras el internet es muy caro, el más caro de América Latina, entonces nosotros debemos buscar los vehículos para garantizar la conectividad a internet gratis. En estos 100 días vamos a tener el primer prototipo de plataforma digital de la Secretaría de Educación.

LE PUEDE INTERESAR: Baja escolaridad y pobreza, problemas de la educación en este 2022



¿Cuántos estudiantes esperan vacunar?



Hemos hecho el llamado a matricular a todos los niños y las niñas, porque con los niños matriculados vamos a saber cuántas vacunas necesitamos por centro educativo.



¿Cuándo se realizará un nuevo concurso docente?



El primer concurso que va a tener el magisterio en el gobierno de Xiomara Castro es dentro de un mes y medio o dos meses, que es el concurso de los directores departamentales. Seguidamente los concursos de los municipales y distritales; esperamos que en el primer semestre del año podamos desarrollar los concursos de docentes a nivel nacional.



¿Ya tiene fecha para realizar la auditoría a las planillas docentes?



Ese proceso lo vamos a hacer en el tiempo que podamos. Ahora mismo estamos en una tarea de pagarle a tiempo a los docentes. El próximo mes que enfrentemos es nuestra tarea pagar, por tarde, el 20 de cada mes. Cuando ya tengamos resuelta la crisis que dejó el gobierno saliente inmediatamente instalamos la auditoría a las planillas docentes.



¿Se habla de que en su gestión los docentes del Coprumh saldrán mayormente beneficiados?



Es falso. Debemos entender que ya no soy dirigente del Coprumh, soy Daniel Sponda, ministro de Educación, y cuando veo a mis compañeros lo que veo son docentes. Para muestra, de los 18 directores departamentales creo que de los 18 solo uno es afiliado a la organización magisterial a la que pertenezco.



En su momento dijo que todo es reversible, pero si Inprema ya dio el desembolso a Palmerola, ¿qué sigue?



Debemos analizar qué fue lo que ocurrió. Si los análisis económicos y legales nos dicen que eso fue negativo, al margen de la ley, los operadores de justicia deben ejecutar.

VEA TAMBIÉN: Directores de Educación se quedan hasta nuevo concurso