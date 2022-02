Embajador de Honduras en Londres felicita a Isabel II por sus 70 años de reinado

LONDRES, INGLATERRA.- El embajador de Honduras en Londres, Iván Romero Martínez, felicitó este domingo a la reina Isabel II por su aniversario al frente de la realeza británica.



Romero Martínez hizo uso de su cuenta de Twitter para extender su saludo a la monarca, acompañando su publicación de fotografías que muestran cómo ha transcurrido el tiempo desde que tomó las riendas de la corona, hace 70 años, cuando ella tenía 25 años.

Además, incluyó imágenes que muestran cuando él y la reina Isabel han compartido en algunos eventos, demostrando la buena relación que hay entre la diplomacia hondureña y la máxima autoridad de la corona británica.



"Nos unimos al júbilo por la celebración de los 70 años del reinado de Su Majestad la Reina. Ha sido un gran honor compartir con ella en muchas ocasiones. Un ejemplo vivo de entrega por esta gran Nación y su Pueblo y todos los pueblos del mundo. Dios salve a la reina", escribió Romero.

We join the jubilation for the celebration of 70 years of Reign of Her Majesty The Queen. It has been a high honor to share with her on many occasions. A living example of dedication for this great Nation and its People and all the peoples of the world. God save the Queen . pic.twitter.com/IMh1VXjDR8