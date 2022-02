¿Qué regalos recibirá la realeza este día de San Valentín?

LONDRES, REINO UNIDO.- El día de San Valentín está a la vuelta de la esquina y dentro de la familia real británica lo saben muy bien, ya que es una fecha muy esperada por Meghan Markle y Kate Middleton.



En el caso de la exactriz, desde su matrimonio con el príncipe Harry parece no haber cambiado su gusto por las cosas simples y económicamente accesibles a pesar de que ahora puede disfrutar de grandes y costosos regalos.

VEA: La reina Isabel II dice que Camila debería convertirse en reina consorte



A pesar de estar rodeada de lujos, la duquesa de Sussex y madre de Archie y Lilibet prefiere recibir detalles sencillos que tengan un toque personal, por lo que el príncipe Harry tiene un gran reto cada año, ingeniárselas para sorprenderla en el día de San Valentín.



Pero para fortuna de Harry, Meghan durante su época de soltera reveló cuales eran sus diez regalos favoritos en el día del amor y la amistad, a la vez que en su momento se declaró fanática del día más romántico del año.



En aquel momento, Markle aseguró que una buena pijama personalizada, un libro de amor, un ligero perfume de la marca Jo Malone y hasta un cojín con un romántico emblema son parte del regalo perfecto para el día de San Valentín para ella.



Pero también se encuentra la opción de recibir una discreta cadena con las iniciales de sus hijos, tal y como la que usó en el el 2016 con la "M" y la "H" de la marca Right Hand Gal, o un sencillo juego de velas con olor a rosas que le recuerden al día de su boda.

¿Qué harán William y Kate?

Pero no solo Harry y Meghan tienen grandes planes para el 14 de febrero, pues la futura reina de Inglaterra, Kate Middleton celebrará el día de los enamorados número 11 con el príncipe William, y auqnue tengan un plan romántico no siempre han celebrado la tan especial fecha así.



Por ejemplo en su primer día de San Valentín como casados, la pareja tuvo que celebrar por separado, ya que el príncipe tuvo que cumplir con su deber militar en las islas Malvinas.



A pesar de estar a más de 8,000 millas de distancia, esto no fue obstáculo paa que el príncipe se desviviera en detalles hacia la princesa.



De hecho, la propia Kate confirmó que en ese día del 2012, William le hizo llegar unas hermosas flores y una tarjeta.



"Está en las islas Malvinas pero me envió una postal esta mañana", le confesó Kate a un pequeño fanático durante una visita a Liverpool.

LEA TAMBIÉN: Actriz pierde el control y golpea a Ernesto Laguardia durante grabación de telenovela

William, un romántico empedernido

De acuerdo con muchos críticos y expertos de la realeza británica, William es un romántico empedernido, por lo que siempre se asegura que la madre de sus tres hijos se sienta muy especial el día de los enamorados.



Por ejemplo, los pequeños detalles sobran y bastan para la futura reina, pero las joyas atemporales de uso diario parcen ser sus favoritos, tales como la argolla minimalista en oro blanco de la marca Annoushka, la cual porta en sus manos casi todos los días.



Ahora el príncipe William tendrá que ver como sorprende a su esposa este próximo 14 de febrero.

DE INTERÉS: Hijo de la reina Isabel II declarará por caso de agresión sexual