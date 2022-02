El artículo de Octavio Carvajal: ¡¿Amor para dos?!

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Otra crisis cercó y dividió más al país, con dos carteles de diputados riñendo el Congreso Nacional. Jugando al populismo, los “héroes” pelaron sus egos valiéndoles un comino el bien común. Tersos pidiendo el voto y perversos en sillones.

Caras viejas y nuevas, enfermas por domar, crearon caos y titubeo. Despecho, traiciones y serias ambiciones saltan por doquier.



Previo a tomar el trono, a Xiomara Castro le asaltó la “felonía” de parleros de Libre armados con liberales y los 44 cachos que eligieron a Jorge Cálix y no a Luis Redondo -pactado con Salvador Nasralla-. A Redondo lo cuadraron, le ajustaron con suplentes una cámara afín a Cálix. Castro, sin tientos, abortó a los diecisiete parleros de Libre liados con Cálix. Así el complot.

PECES

En un bien montado teatro, hubo trifulca, aunque no heridos ni muertos, solo vivos que viven a lomos de los de abajo que, soñados en el “poder”, están al borde de un oscuro abismo donde nunca caerán sus agitadores. En río revuelto, ganancia de pescadores. Con puntapiés, empellones, mentadas de madre e intimidades explotan el penoso morbo que nutre el hambre diaria de la plebe.

Atol con el dedo con pinches frijoles, arroz, manteca, huevos, dos tortillas turradas y “luz gratis” sin tenerla en sus covachas bastan para cegar a las masas pasmadas en graderías. “Ven” como “verdad” el amor que les juran sus “héroes” (políticos, bolsistas y prensa diestra) fijos en palcos, gozando el agarre de sus perros de garra celando sus foscos y leoninos intereses. ¿Pisto de contrabando?



“Yo nunca tuve nada que ver con usted, señor presidente”, aclaró Beatriz Valle a Manuel Zelaya, a quien, además, le encaró que por lealtad a su partido se había “tragado” hilo de ofensas. Pelotera y media antes, durante y después de asumir Castro, a quien, de entrada, se le rebelaron los más votados en noviembre pasado. Afloran codicias, piques, secretos y cuentas por cobrar.

MACHOS

Valle acusó a “Mel” de ser “incapaz” de “desmentir” chismes porque a “ustedes, en una sociedad machista… cuando a ustedes les dicen, ¡eh!, te estás echando a fulana, qué ‘cuerote’ el que te estás echando, y la pobre mujer queda como una mujer de valores ligeros, presidente”. Medio armario al desnudo en el zipizape por dominar el Congreso Nacional. “Cada camino que piso me lleva hacia él”, de Paulina para ti.



“Yo -insistió- siempre se lo reclamé a usted (a “Mel”) y se lo dije; se lo dije a usted cuando, para la subcoordinación (ansiada por Valle), me dijo que doña Xiomara se iba a oponer rotundamente porque ella pensaba que yo había sido amante suya, presidente”. “Usted -aclaró la “bienaventurada” a Zelaya- sabe que eso jamás ocurrió (amor); yo me lo tuve que aguantar”. Si te vienen a contar cositas malas de mí…



“¿Y sabe por qué me lo tuve que aguantar?”, se indagó, y cantó: “Porque yo tengo vocación política y tengo vocación de poder y eso no es ningún pecado, porque sería el mismo pecado que están cometiendo usted y doña Xiomara; tenemos que respetar los derechos de los demás, y si nadie le dice nada a usted, señor coordinador general, porque ustedes han ganado el gobierno de la República, déjeme decirle que yo con todo cariño sí se lo digo para que no vengan nuestros enemigos a decirlo…”.

PICOS

En el ir y venir de palabreos, el “traidor” fue citado por Castro, quien -a horas de asumir el sillón- le ofreció “reinar” su gabinete. Por los vientos que soplan, tenemos dos veleros legislativos con olores a una guerra ideada que partió a Libre. ¿Asoma Constituyente? Pregúntenle a “Mel”. ¿Codicias? Miles. ¿Hipocresías en cúpulas? Sí. ¿Te abrazo del diente al labio? Sí. Entonces, ¿quién o quiénes atizan la mecha popular?



Lío de faldas y serios apetitos en pleito de mandos políticos y bancarios para coger la inopia, el delirio de adeptos y virar deberes básicos de nueve millones de almas, oyendo cuentos de cuentistas donde Luis cayó redondo e ignoto como rector del parlamento por la jueza Karla Romero al juramentar a Castro. “Mel” hizo el papelón. El micrófono se apagó y el pueblo “celebró”. ¿Qué? El teatro.



Los ufanados en resolver la ruina son otros ruines revueltos por un solo fin: cuidar su fortín y llevarse otro rico botín. Buen afeite de amor por los pobres que, sin maíz y con lombriz, huelen tan penosos hechos como sus “derechos”. Divide y vencerás, frase atribuida al tirano y emperador romano Julio César.

