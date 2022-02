Salvador Nasralla dice que amnistía a delitos pudo haberse colado y debe ser revisada

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El designado presidencial, Salvador Nasralla, aseguró este viernes que el llamado pacto de impunidad aprobado esta semana en el Congreso Nacional y que está siendo fuertemente cuestionado por varios sectores de Honduras debe ser revisado para ver si no se "coló" algún delito dentro de la amnistía.



"No debemos enfocarnos en algo que parece negativo, pero que no lo es, porque digamos si hay una amnistía por persecución política de la cual fueron objeto algunas personas, se tiene que distinguir un amnistía en cuanto a persecución política que está bien que se elimine de los delitos, que seguramente más de alguna persona cometió", dijo a Hoy Mismo el también presentador de televisión.

"Se tiene que estudiar bien, por supuesto los que cometieron delitos contra el estado de Honduras deben ser castigados, pero la persecución política, amnistía para la persecución política es el fondo del asunto", reiteró.



"No sé realmente a fondo, qué fue lo que aprobaron en el Congreso porque yo estoy en la presidencia, pero pienso que los diputados tienen la obligación, en caso que se haya colado algún tipo de delito dentro de la amnistía, entonces tiene que haber una moción en la próxima sesión de la próxima semana para que solo se le de curso a la amnistía por persecución política pero no a la amnistía que tal vez se coló al estilo del Partido Nacional", refirió.

Nasralla aseveró que "no he hablado realmente con la bancada, pero estoy seguro que la mayor parte de nuestra bancada va a estar de acuerdo en que si se ha colado alguna parte que deja sin castigo a las personas que perjudicaron al pueblo seguramente van a hacer la moción para echarlo para atrás".



"Pero lo que no se puede echar para atrás es la persecución política y el daño de todo tipo del cual fueron objeto personas que intentaban hacer bien por Honduras", finalizó.

